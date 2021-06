«Uscirò da questa casa solo morto» 

Inviata

Decimoputzu. Ventotto tramonti e altrettante albe a Piscinabis. Poi l’ufficiale giudiziario tornerà in questo sterrato in fondo al paese per bussare alla porta di Mondo Pisano. È tutto quel che il contadino 63enne è riuscito a conquistare ieri al termine di una trattativa disperata e faticosa avviata poco dopo le nove del mattino. «Io da qua me ne vado solo morto»: i piedi inchiodati a una nuvola di polvere vicino alla porta, qualche metro dietro il cancello serrato, al suo fianco la moglie Franca, oltre il vetro del soggiorno la figlia Martina. Dall’altra parte dell’inferriata il Consiglio comunale al completo, parenti, amici e un giovane messo del tribunale venuto a dare esecuzione allo sfratto. La proprietà lo scorso aprile è stata venduta all’asta per 15mila euro. «Il signore è abusivo, non ha alcun titolo per occupare questo immobile», ha spiegato l’ufficiale al sindaco (dimissionario) Alessandro Scano che ha fatto degli imprenditori falliti la sua ultima battaglia prima del voto di ottobre: «Deve essere trovata una soluzione per le decine di famiglie che vivono la stessa situazione, in caso contrario le mie dimissioni saranno definitive. Vado fino in fondo».

Il paese

La giornata dell'epilogo mancato inizia all’alba. La notizia che Mondo Pisano, l’unico dei sei fratelli ad aver accettato l’eredità del padre Efisio (compresi i debiti dell’azienda agricola nella quale ha lavorato fin da bambino) corre in paese da giorni. A Decimoputzu è uno dei tanti: come lui molti altri aspettano solo la notifica dello sfratto imminente. Ancor prima delle otto nell’imbuto di terra color ambra si affacciano le auto dei primi venuti a portare conforto. I padroni di casa restano dietro il cancello: il volto gonfio di una notte insonne, gli occhi fissi sul viottolo dal quale arriverà l’uomo del tribunale. Con il passare dei minuti il gruppo si ingrossa, ai consiglieri comunali, ai parenti, si aggiungono amici e compaesani uniti dalla stessa sorte. Ognuno avanza teorie, propone soluzioni, teorizza strategie difficili da realizzare. L’attesa finisce due minuti prima delle nove. Marito e moglie si chiudono in casa, poi ci ripensano e vengono a un passo dall’inferriata per dire che loro non se ne andranno. «Trovatemi una casa e poi ne parliamo», propone Franca Collu. Il problema di una nuova sistemazione è reale. Lo sostiene anche il sindaco che si fa carico di spiegare le cose ai presenti: «I signori non hanno un posto dove andare, concedeteci del tempo, siamo qui per solidarietà e per trovare una soluzione».

L’accordo

L’ufficiale annuisce con fare severo ma è pronto a parlarne solo quando Pisano gli avrà aperto la porta di casa. Mentre il sole si alza in una mattina infuocata, arrivano i carabinieri, l’avvocata Alessandra Erica Obinu e allora il cancello si schiude quel tanto che basta per far entrare gli interessati e cominciare a parlare. Fuori intanto lo sfratto è dato per certo: «Ti sei fatto fregare, non dovevi aprire. Ora firmi il verbale e sei fuori», gridano delusi i presenti. Invece quindici minuti dopo l'accordo è siglato. «Ci lasciano un mese di tempo per trovare una casa. Torneranno il 20 luglio», comunicano Mondo e famiglia. Ma l’annuncio non basta a riportare il sereno, carabinieri e ufficiale si allontanano da Piscinabis e casa Pisano accoglie chi resta. Il trasloco qui è già cominciato: nella camera da letto principale il comò è ingombro di vestiti e biancheria; il mobile del soggiorno è sparito; i pensili della cucina sono ormai vuoti. A credere fino in fondo in un lieto fine sembra solo Martina: la sua cameretta a ponte è perfetta, le foto dell'asilo inchiodate sul letto rifatto, i cuscini in ordine, le tende tirate. «Non sono riuscita a chiudere occhio. Questa è sempre stata la mia casa. Volevamo costruirne un’altra accanto per iniziare la nostra vita insieme - racconta stringendo la mano del fidanzato -. Invece tutto potrebbe finire. Non ci resta che sperare, almeno fino al 20 luglio».

