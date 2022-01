«Usciamo a testa alta» 

Quattro reti totali, due in queste prime due gare dell’anno, pesantissime perché hanno firmato le due vittorie del rilancio. Pavoletti, che di questa squadra è ormai uno dei leader tecnici e spirituali, spiega la metamorfosi rossoblù: «Sembrerà strano, ma non è cambiato nulla. Solo che ognuno di noi ha cambiato il modo di ragionare. Ci siamo fatti un esame di coscienza, abbiamo capito che stavamo sbagliando». Il Pavo va dritto al punto: «Non eravamo una squadra e siamo ripartiti dal concetto che tutti dobbiamo dare qualcosa in più per l’altro. Dobbiamo fare così per raggiungere una salvezza che, siamo sicuri, ci andremo a prendere». La strada, appunto, è quella giusta: «Non siamo dei campioni, ma il gruppo può fare la differenza».

La sconfitta, un combattente come lui, non riesce a mandarla giù facilmente. Quella con la Roma, poi, fa ancora più male. Perché un Cagliari ridotto ai minimi termini, con una lista infinita di assenti, ha saputo resistere fino all’ultimo, con la convinzione che, con un pizzico di fortuna in più, il 2022 sarebbe andato avanti da imbattuti, dopo le due vittorie con Sampdoria e Bologna. Il bomber livornese, però, vede il bicchiere mezzo pieno: «È stata una bella partita, un Cagliari così gagliardo e così intraprendente, fuori casa, non lo si vedeva da tanto«. Il rammarico: «La partita è stata risolta da un episodio. Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, con attenzione. Siamo andati a prenderli alti in casa loro. Abbiamo creato tanto, mentre loro si sono difesi e hanno combinato qualcosa solo con alcune ripartenze». Ha una certezza: «Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».

Roma. L’Olimpico è rimasto tabù per Leonardo Pavoletti. Che alla Roma, in carriera, ha segnato due reti (una con la maglia del Genoa e l’altra all’andata), ma sempre davanti ai suoi tifosi. A Roma, contro i giallorossi, mai una gioia, sia personale che di squadra. Eppure, nonostante il ko, Pavoletti è contento. Una soddisfazione espressa con un post sui social: "A testa alta. La strada è quella giusta”.

Rabbia Pavo

«Sto bene»

Sta bene, Pavoletti. Lo dimostra ogni volta che scende in campo, lo ha gridato sulle note di Zeep martedì scorso, anche dopo la botta che lo aveva messo ko. E lo ha ribadito ieri, lottando su ogni palla, dal primo all’ultimo secondo, in mezzo a due colossi come Mancini e Kumbulla. <Sto bene. Ma sto così da sei mesi. Quando non giocavo era per scelta tecnica, ma ho sempre accettato, provando a dare il mio contributo nei minuti in cui entravo». Ma domenica, contro la Fiorentina, non ci sarà. Colpa di un cartellino giallo, il quinto quello di ieri, che farà scattare un turno di squalifica. «Mi dispiace questo stop. Però…». Però sente già odore di campo e manda un messaggio a Mazzarri, neanche tanto criptico: «Potrei giocare e segnare mercoledì in Coppa Italia contro il Sassuolo. Mi terrei in allenamento e così sarei poi pronto per rientrare dopo la sosta». Perché la salvezza del Cagliari è una questione d’onore.

