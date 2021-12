Usai sulle barricate: «Senza risposte protesta a oltranza»  

«L’assessore alla Sanità Mario Nieddu mi ha informato d’aver chiesto a diverse aziende ospedaliere la disponibilità dei medici anestesisti per le prestazioni aggiuntive - dichiara Mauro Usai - ma la vertenza non riguarda soltanto la Rianimazione, è doveroso ripristinare tutti i servizi sospesi negli ultimi tempi. Esiste però un grande limite ad un’eventuale intesa, perché qualsiasi soluzione si raggiunga potrà essere valida soltanto fino al prossimo 31 dicembre; con il nuovo anno torneranno le Asl e un conto è fare un accordo fra aree, dove vengono concesse le prestazioni aggiuntive, un altro è farlo con le Asl, perché diverrebbe una convenzione e sarebbero i futuri direttori generali a dover stabilire il da farsi. Il rischio è che ci concedano un contentino per pochi giorni e poi si tornerebbe punto e a capo».

Sono passati tre giorni dal provvedimento adottato dal direttore Uoc Anestesia e Rianimazione, Aldo Clemenza, costretto all’interruzione dei servizi del reparto Chirurgia per la mancanza del personale qualificato; due da quando il primo cittadino, con un blitz effettuato in tarda serata di martedì ha scelto di occupare ad oltranza il presidio ospedaliero in difesa della sanità territoriale.

Gli anestesisti ancora non si trovano, la sospensione delle attività programmate del blocco chirurgico del presidio ospedaliero Cto di Iglesias prosegue e le tende canadesi piazzate nei locali del pre triage continuano ad ospitare la protesta del sindaco Mauro Usai.

Sono passati tre giorni dal provvedimento adottato dal direttore Uoc Anestesia e Rianimazione, Aldo Clemenza, costretto all’interruzione dei servizi del reparto Chirurgia per la mancanza del personale qualificato; due da quando il primo cittadino, con un blitz effettuato in tarda serata di martedì ha scelto di occupare ad oltranza il presidio ospedaliero in difesa della sanità territoriale.

Il sindaco

«L’assessore alla Sanità Mario Nieddu mi ha informato d’aver chiesto a diverse aziende ospedaliere la disponibilità dei medici anestesisti per le prestazioni aggiuntive - dichiara Mauro Usai - ma la vertenza non riguarda soltanto la Rianimazione, è doveroso ripristinare tutti i servizi sospesi negli ultimi tempi. Esiste però un grande limite ad un’eventuale intesa, perché qualsiasi soluzione si raggiunga potrà essere valida soltanto fino al prossimo 31 dicembre; con il nuovo anno torneranno le Asl e un conto è fare un accordo fra aree, dove vengono concesse le prestazioni aggiuntive, un altro è farlo con le Asl, perché diverrebbe una convenzione e sarebbero i futuri direttori generali a dover stabilire il da farsi. Il rischio è che ci concedano un contentino per pochi giorni e poi si tornerebbe punto e a capo».

Protesta a oltranza

Il sindaco non intende abbandonare il presidio: «Fino quando non vedremo i medici tornare nei reparti - continua Usai - non ci muoviamo da qui». Di fianco alla sua tenda, quella del presidente dell’Opi Iglesias Carbonia, Graziano Lebiu: «È anomalo che una disposizione come la chiusura del blocco chirurgico, non sia stata diramata direttamente dal direttore del Pou Assl Carbonia».

Le reazioni

Intanto la consigliera regionale del gruppo misto, componente e segretaria della commissione Sanità del Consiglio regionale, Carla Cuccu, tramite un comunicato stampa chiede venga immediatamente ritirato il provvedimento con il quale si è disposta la chiusura della Chirurgia del Cto. Nella serata di ieri il presidio ha visto la partecipazione alla protesta dei sindacati e di molti sindaci del territorio, fra cui quello di Carbonia, Pietro Morittu: «Sosteniamo l’iniziativa e ritengo necessaria un’azione collegiale del territorio, di rivendicazione degli spazi di salute». La mobilitazione continua. Questa questa sera è stata organizzata una fiaccolata che partirà alle 18 da piazza Sella: «Abbiamo l’opportunità di riempire le vie della città - spiega la coordinatrice di Rete Sarda Sulcis Iglesiente, Rita Melis - sono gli ultimi colpi che rimangono da sparare a difesa della sanità pubblica territoriale». Tramite un comunicato stampa l’opposizione nel Consiglio comunale di Iglesias esprime dissenso rispetto all’occupazione messa in atto da Usai: «I servizi sanitari non devono essere toccati - si legge - ma respingiamo questi metodi. Il problema deve essere affrontato nelle sedi istituzionali». Per il consigliere regionale della Lega Michele Ennas, non è mai stata messa in discussione la chiusura del Cto: «Stiamo lavorando per risolvere le criticità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata