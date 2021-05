Usa-Russia, tensione sempre più alta  

WASHINGTON. Alta tensione tra Usa e Russia alla vigilia del summit tra i due Paesi, previsto il 16 giugno a Ginevra. A meno di tre settimane dal primo, attesissimo faccia a faccia tra Joe Biden e Vladimir Putin, si materializzano altre frizioni: un nuovo cyber attacco con lo zampino dei servizi segreti di Mosca e l'uscita definitiva di Washington da Open Skies, un trattato trentennale che consentiva la reciproca sorveglianza aerea.

Motivi d’attrito

Senza dimenticare l'accoglienza riservata oggi dallo zar al presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, l'ultimo dittatore d'Europa, dopo la condanna della comunità internazionale per il dirottamento di un volo Raynair allo scopo di arrestare un giornalista di opposizione. A surriscaldare l'atmosfera pre-vertice è in particolare l'ultimo hackeraggio, messo a segno con la vecchia tecnica del phishing: i pirati informatici sono riusciti ad usare un account dell'USAid, l'agenzia federale per gli aiuti internazionali, inviando false email con un virus contenenti le "nuove rivelazioni" di Donald Trump sui presunti brogli elettorali. Nel mirino circa 3000 email di oltre 150 organizzazioni di almeno 24 Paesi. Molte di queste hanno criticato Putin, denunciando le azioni russe contro i dissidenti o protestando contro l'avvelenamento e l'incarcerazione dell'oppositore Alexiei Navalny.

Accuse e sanzioni

Biden ha assunto una postura durissima contro Putin, definendolo "un killer" e imponendo una raffica di sanzioni, dalle interferenze elettorali alla detenzione di Navalny sino a Solarwind. Ma ha scelto misure "proporzionate", spiegando di non voler «avviare un ciclo di escalation e di conflitto con la Russia». Ora però si trova di fronte a questa nuova provocazione, pochi giorni dopo il cyber attacco - con riscatto da 5 milioni di dollari - a Colonial Pipeline, il più grande oleodotto americano bloccato per una settimana da hacker russi, anche se apparentemente non legati al Cremlino.

RIPRODUZIONE RISERVATA