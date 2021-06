Uruguaiani e Cagliari: quanti dubbi  

La bandiera della Republica Oriental rischia di essere ammainata su Cagliari. Due addii sicuri, quello di Diego Godin e Cristian Oliva, uno probabile, Nahitan Nandez, e uno a sorpresa, Gaston Pereiro, che alla fine della fiera potrebbe restare come unico rappresentante dell’Uruguay in maglia rossoblù, salvo cambi di programma.

Testa alla coppa

Niente mercato, siamo uruguaiani. Perché nella testa di Godin e Nandez, dopo le due gare tutt’altro che esaltanti nelle qualificazioni ai Mondiali con Paraguay e Venezuela, ora c’è spazio solo per la Copa America che parte oggi in Brasile. Anche se per il debutto della Celeste ci sarà da attendere ancora una settimana: l’esordio, infatti, è fissato per sabato prossimo, contro i rivali di sempre, l’Argentina.

Braccio di ferro

Sui social, il Faraone pubblica solo allenamenti agli ordini di Tabarez. Nessuna risposta ufficiale alla richiesta del Cagliari di interrompere il legame siglato appena un anno fa per l’eccessivo costo del suo ingaggio. Ma Godin non ha alcuna intenzione di andar via dalla Sardegna e di rinunciare ai 4 milioni circa che gli garantisce il contratto firmato la scorsa estate. No alle proposte degli argentini del Talleres e ai 4 milioni per tre anni offerti dalla Dinamo Mosca. Ma in casa rossoblù non ci sono passi indietro: il numero 2 di Rosario non fa parte dei progetti per la prossima stagione.

Asta per El Leon

Se per Godin il Cagliari cerca una soluzione per salutarsi, per Nandez la società rossoblù vorrebbe la conferma, ma il mercato traccia un destino diverso. Piace all’Inter, che però non ha la contropartita economica adeguata per soddisfare le richieste del presidente Giulini, ed è nel mirino nella Roma, che ai soldi potrebbe aggiungere uno o due giovani di alto interesse come Calafiori e Darboe, senza dimenticare le piste estere, dove sarebbe più facile trovare un club che avvicini i 36 milioni della clausola rescissoria.

L’ultimo dei mohicani

Dopo il prestito al Valencia, Oliva è tornato in Sardegna, ma senza possibilità di rimettersi il rossoblù sulle spalle. Possibile un ritorno in Uruguay, ma senza escludere una nuova esperienza in Spagna. E poi c’è Pereiro, oscar alla sfortuna dal suo sbarco in Sardegna, tra infortuni e Covid (ben due volte). Il Cagliari vuole vincere la scommessa con l’ex Psv, che ha regalato squarci accecanti di classe. Ma Gaston piace al neopromosso Venezia, che lo avrebbe chiesto con la formula del prestito.

