Urrà per Mattarella sulla Palinuro 

Le navi scuola della Marina Militare ancora insieme, ieri pomeriggio, all’imboccatura della baia di Porto Conte. La Palinuro e l’Amerigo Vespucci erano ormeggiate nel Golfo di Alghero in omaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta trascorrendo le sue ferie estive nella villa-foresteria dell’Aeronautica militare. Ed è stata la Palinuro, lo splendido veliero a tre alberi, lungo 59 metri, intorno alle 11, ad accogliere il capo dello Stato con il picchetto d’onore. La nave-scuola ha issato la bandiera presidenziale, per la gioia dei turisti e dei residenti.

I curiosi

Sono stati tanti i curiosi che, in gommone o in motoscafo, si sono avvicinati anche alla Amerigo Vespucci, l’ambasciatrice della Marina militare, ormeggiata all’ingresso della baia. Uno spettacolo straordinario poter vedere i due velieri, solitamente utilizzati per l’addestramento dei sottufficiali, a poca distanza uno dall’altro. Mattarella è stato accolto sulla Palinuro comandata dal capitano di fregata Antonio Strina tra gli “Urrà” dell’equipaggio e il fischio del nostromo, che ha ordinato l’ “Otto alla banda”, cioè il massimo onore, che infatti solitamente viene tributato ai Capi di Stato.

La nave scuola

Accompagnato dal capo di Stato Maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, il presidente ha ascoltato con interesse una breve storia della nave-scuola che si accingeva a visitare per la prima volta. Ha indossato il cappello con lo stemma del veliero che il comandante gli ha voluto donare, dopodiché è stato accompagnato nella plancia e dal ponte di comando gli sono stati mostrati tutti i nuovi dispositivi di sicurezza di cui l’imbarcazione degli anni Trenta si è recentemente dotata. Il tour è proseguito con un giro sul ponte e nelle cucine. Poi Sergio Mattarella ha firmato il diario di bordo.

Relax ed escursioni

Ora la vacanza del presidente riprenderà con ritmi più rilassati, anche se non mancheranno delle escursioni alla scoperta del territorio sottoposto a tutela nell’area del Parco di Porto Conte. Dopo la visita alla Grotta di Nettuno, avvenuta mercoledì sera, domani mattina il presidente potrebbe raggiungere il centro città, per la precisione Porta Terra, la sede del municipio. Da qui sarebbe facile proseguire a piedi verso l’area del porto turistico e dei bastioni antichi.

Nell’elenco delle cose da fare pure un tour a Casa Gioiosa, quartier generale della riserva terrestre ed è probabile una capatina al complesso nuragico di Palmavera. La domenica, l’immancabile funzione religiosa. Un’agenda che, per ragioni di sicurezza, potrebbe comunque subire modifiche dell’ultimo minuto.

«Siamo molto felici che sia rimasto affascinato dalla Grotta di Nettuno», rivela Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero. «L’ha chiamata “perla del Mediterraneo” , da proteggere e valorizzare. È stata una emozione poterlo accogliere – continua Delogu – e scoprire che è una persona semplice e alla mano».

La chiamata

E ieri Mattarella ha telefonato al manager della Fondazione Alghero per ringraziarlo personalmente dell’accoglienza ricevuta, spendendo parole di elogio per l’esperta guida turistica Marta Berretta, che ha accompagnato lui e la sua famiglia alla scoperta dei segreti del complesso carsico.

