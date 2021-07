«Urliamo insieme: mai più» 

«Lucia carissima, abbiamo tutti un debito con te e la tua famiglia: istituzioni, azienda, ciascuno di noi. Faremo di tutto per sostenerti oggi e nel tempo che verrà». Ci ha provato per tutta la messa, don Giovanni Cossu, a portare un po’ di sollievo nel cuore straziato di Lucia Murgia, moglie di Ignazio Sessini, morto cinque giorni fa, a 56 anni, in un tragico incidente sul lavoro. Ma ieri, celebrando i funerali dell’operaio, il sacerdote non doveva solo consolare: doveva anche provare a stemperare la tensione sociale innescata da questa terribile disgrazia. «Non abbandoniamoci ad accuse che cercano la rivalsa», il suo appello durante l’omelia: «In questo modo avveleniamo solo il tessuto sociale. Se c’è una responsabilità, trovarla sarà compito della giustizia garantita dal nostro sistema democratico. Noi dobbiamo solo urlare: “Mai più”. Che nessuno muoia più sul lavoro e che quello della sicurezza sul lavoro diventi una cultura e non solo delle leggi scritte».

La bambina

Don Giovanni ha celebrato affiancato da don Luca Pittau e da don Angelo Pittau. Davanti a lui, seduta a poco più di un metro dalla bara di un padre che a detta di tutti «l’amava più di quanto qualsiasi padre può amare una figlia», c’era la piccola Angela Sessini. In chiesa l’ingresso era limitato a 117 persone: ma Santa Barbara era colma, così come il piazzale davanti, il porticato di fronte e tutta la strada. Tra le lacrime, i fazzoletti e gli abiti scuri, nel piazzale c’era una piccola macchia chiara: i compagni di classe di Angela, quindici bambini della scuola elementare di via Farina, la stessa in cui insegna Lucia.

Il post «inopportuno»

Mezz’ora prima del funerale il dolore sembrava aver lasciato spazio alla polemica. Intorno alle 13,30 sull’albo pretorio del Comune di Villacidro e nella pagina Facebook dell’ente, è comparso un annuncio: “Villaservice assume personale attraverso agenzia interinale”. Uno shock per i presenti e i familiari. Più d’uno ha pensato che la ricerca riguardasse un sostituto per l’operaio morto. Alcuni hanno definito l’azione «da ribrezzo». In realtà, il link rinviava a un’inserzione per un ingegnere, peraltro datata 30 giugno, quindi prima dell’incidente sul lavoro. «Ciò che è stato pubblicato è inopportuno», ha però ammesso la sindaca Marta Cabriolu: «Ho proclamato il lutto cittadino e non avrei mai fatto pubblicare qualcosa su possibili assunzioni a Villaservice. Il post è stato inserito dall’ufficio preposto e quando ce ne siamo accorti lo abbiamo fatto prontamente cancellare. Questo – ha aggiunto – è il momento del dolore, della famiglia e noi vogliamo solo rispettarli. Siamo qui e attendiamo l’esito delle indagini affinché venga fatta luce sulla vicenda e siano trovate tutte le responsabilità del caso».

