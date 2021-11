Urlano, sporcano il bus e chiedono scusa 

Il pensiero più indicativo l’ha formulato lo stesso destinatario delle scuse e dei ringraziamenti ricevuti degli studenti pendolari che trasporta ogni giorno sull’autobus. «Sono stati molto carini: a volte i ragazzi sanno stupirci», dice l’autista Nicola Pani, che da qualche mese presta servizio a supporto delle linee di trasporto scolastico dell’Arst (a capienza ridotta per via delle norme anti Covid).

Il biglietto

Due giorni fa i ragazzi, studenti di Nuraminis e Samatzai delle scuole superiori di Cagliari e dintorni, gli hanno lasciato un foglio scritto a penna sul sedile del bus. «Grazie per il servizio che svolge per noi. La ringraziamo e ci scusiamo se qualche volta ci siamo comportati male. Lei ci permette di viaggiare per andare a scuola tranquillamente e comodamente», scrivono i ragazzi. Destinatario: “Il pullman Pani”. Firmato: i ragazzi di Nuraminis e Samatzai. Il messaggio ha toccato Nicola Pani, 49enne di Serramanna, una vita passata a muovere frotte di viaggiatori verso le mette turistiche italiane e internazionali più ricercate. E che da settembre trasporta (da Samatzai, passando per Nuraminis e Monastir verso Cagliari e ritorno) sul suo bus gli studenti verso le loro scuole. «Devo dire che francamente non me lo aspettavo. Mi ha fatto piacere, i ragazzi evidentemente hanno capito che noi cerchiamo di fare il meglio per loro», aggiunge Nicola Pani, che non nasconde di avere qualche volta «rimproverato i ragazzi perché sporcano il bus e gridano un po’ troppo».

Gli studenti

Ieri alla fermata di Nuraminis, piazza Municipio, dal bus turistico sono scesi alcuni studenti. «Il biglietto? Siamo stati noi: è capitato che abbiamo disturbato con il nostro vociare e sporcato il bus. Come pure è capitato che l’autista ci abbia ripreso, e ora noi riconosciamo i nostri errori: Tutto qui», dicono in coro alcuni ragazzi. Una lezione, anche per gli adulti e padri. Come Diego Cara, padre di uno studente: «In questo messaggio colgo il rispetto della persona e del lavoro che svolge, valori fondamentali che spesso si perdono di vista. Bravi i ragazzi».