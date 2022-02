Uri si salva a Carbonia  

Carbonia 1

Atletico Uri 1

Carbonia (4-3-3) : Idrissi, Ganzerli, Bellu, Serra, Pitto, Carboni, Isaia, Porru, Murgia (18’ st Curreli), Aloia (21’ st Mastino), Padurariu (30’ st Gjuci). In panchina Bigotti, Adamo, Porcheddu, Basciu, Camara, Russu. Allenatore Suazo.

Atletico Uri (4-4-2) : Pittalis, Ravot, Fadda, Incerti (35’ st Bah), Jah (1’ st Calaresu), Cardone, Melis (20’ st Brizzi), Piga, Altolaguirre, Scanu (30’ st Olmetto), Delizios. In panchina Atzeni, Carboni, Di Paolo, Mari, Tedesco. Allenatore Paba.

Arbitro : Campagni di Firenze.

Reti : nel primo tempo 33’ Aloia, nella ripresa 18’ Fadda.

Note: espulso Carboni al 64’. Ammoniti Melis, Aloia, Incerti, Ravot, Gjuci. Angoli 10-5 per Atletico Uri. Rec. 2’pt-6’st. Spett. 300.

Carbonia. Nemmeno il ritorno allo Zoboli dopo 15 mesi del pubblico (con la giunta comunale sugli spalti) è servito al Carbonia per portarsi via 3 punti che servivano come l’ossigeno sull’Everest. Finisce 1-1, la classifica dei minerari resta terrificante, ma una volta di più il Carbonia ha dato l’impressione di aver fatto harakiri: sull’1-0 e con la gara in sofferenza ma tutto sommato gestibile, è rimasto in inferiorità numerica. E siccome quando le cose vanno storte il destino ci mette sempre il carico ulteriore, il pari dell’Atletico è arrivato proprio 30 secondi dopo l’espulsione del giocatore di casa. Nulla è perduto, ma per i ragazzi di Suazo la strada per risalire dall’ultimo posto si fa più dura.

Eppure la gara contro l’Uri sembrava dare ottime indicazioni. Il divario in classifica fra le due formazioni non si nota e al 9’ Aloia in area piccola arriva male in scivolata su cross di Murgia: non era facile. Scanu poco dopo non approfitta di uno svarione del Carbonia. Si percepisce un leggero predominio de minerari che la sbloccano al 33’ con Aloia che su assist involontario di Fadda supera il portiere con un pallonetto. Allo scadere potrebbe chiuderla Padurariu ma Pittalis compie un miracolo: errore che peserà nell’economia della gara. Mai però, quanto l’ingenuità di Carboni al 18’ della ripresa: il difensore incassa con un intervento eccessivo il secondo cartellino giallo, sulla successiva punizione Fadda anticipa tutti sotto porta. Dalla possibile gestione senza affanni della gara, all’ansia di dover difendere l’1-1 contro l’Uri. Cambi ininfluenti.

