Uri sconfitto dagli ultimi 

La ripresa All'uscita dagli spogliatoi ci si aspettava la reazione veemente dei padroni di casa. Una reazione che non c'è stata e che ha visto il Formia spietato nel trasformare in oro i contropiede creati.

Uri. La partita che non ti aspetti. Il fanalino di coda Insieme Formia sbanca per 4-1 il campo dell'Atletico Uri e centra la prima vittoria stagionale. La partita del Ninetto Martinez si è messa subito sui binari migliori per gli ospiti, che all'11' hanno visto Simonetti prima furbo a conquistarsi un rigore e poi freddo nel trasformarlo spiazzando Pittalis. I laziali hanno cercato di addormentare il gioco, molto spezzettato tra fischi dell'arbitro e perdite di tempo, ma il risultato gli ha dato ragione.

Atletico Uri (4-4-2) : Pittalis; Ravot, Campus (14' st Di Paolo), Fadda, Olmetto (28' st Jah); Loru, Incerti, Scanu (21' st Bah), Piga; Altolaguirre, Calaresu. In panchina Argiolas, Stechina, Carboni, Cardone, Delizos, Pinna. Allenatore Paba. Insieme Formia (4-4-2) : Zizzania; Bozzaotre, Ioio, Pirolozzi, Gentile (48' st Puzone); Niang (31' st Pelypenko), Gargiulo, Zonfrilli (16' st Pastore), Di Vito (40' st Mincione); Camilli (26' st Ricciardi), Simonetti. In panchina Mancino, Cuomo, Padovano, Mainardi. Allenatore Starita. Arbitro : Striamo di Salerno. Reti : 11' Simonetti (r), 15' st Camilli, 21' st Simonetti, 22' st Camilli, 29' st Calaresu. Note : angoli 4-1 per l'Atletico. Ammoniti Campus, Piga, Scanu, Di Vito, Pastore e Puzone. Recupero 3' pt-6' st.

ATLETICO URI 1

FORMIA 4

I laziali dilagano

Al 51', Pittalis è stata miracoloso nell'uscita su Camilli. Quando scocca l'ora di gioco arriva il 2-0 laziale: Simonetti riparte sulla sinistra, tocco per Gargiulo, che allarga sulla destra per Camilli, che entra in area e insacca con un diagonale rasoterra. E tra il 66' e il 67', gli ospiti chiudono i conti. Prima Camilli ricambia la cortesia innescando Simonetti per il tris; poi è Di Vito a recuperare palla nella metà campo giallorossa e dare a Camilli, che cala il poker. Sette minuti dopo, è Calaresu a siglare la rete della bandiera urese, scaricando a rete la palla dell'1-4. A due minuti dalla fine, Zizzania e il palo dicono di no a Loru, poi Fadda calcia sul fondo, a risultato comunque compromesso.

Niente drammi

Ma l’Atletico Uri non deve deprimersi per il risultato di ieri. Negativo, ma che ci può stare, in un campionato dove regna l’equilibrio e al quale la squadra di Paba partecipa, da neopromossa, come esordiente assoluta. Niente drammi dunque: un passo falso ci può stare. E adesso testa al prossimo match.



