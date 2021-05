Uri, marcia trionfale 

Atletico Uri 3

Porto Rotondo 2

Atletico Uri (3-5-2) : Camboni, Pinna, Stechina (4’ st Daga) Cardone (29’ st Olmetto); Ravot, Mura, Piga, Tedde, Delizos (39’ st Orro); Calaresu, Doukar (16’ st Loru). In panchina Pittalis, Brizzi, Campus, Budroni, Uleri. Allenatore Paba.

Porto Rotondo (4-4-2) : Deiana, Seddaiu (45’ st D’Auria), Muzzu, Orecchioni, Friscita (10’ st Luciano); Saggia, Pala (35’ st Mascia), Bruno, Bulla; Mulas, Ruzzittu (42’ st Romanelli). In panchina Melis, A. Rassu, G. Rassu, Fiori, Vitiello. Allenatore Simone Marini.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : nel primo tempo 2’ Ravot; nella ripresa 11’ Tedde (r), 13’ Ruzzittu, 18’ Orecchioni, 45’ Piga.

Note : espulso Paba; ammoniti Piga, Loru, Cardone, Mura e Ravot; Saggia, Ruzzittu e Marini. Calci d'angolo 7-1. Recupero 1’ pt-5’ st.

Uri. Cinque reti, otto cartellini gialli e uno rosso sono i numeri di una gara agonisticamente vibrante, con l’Atletico Uri che centra allo scadere l’ennesimo successo battendo 3-2 un Porto Rotondo che ha venduto carissima la pelle.

Subito in rete

Uri subito avanti. Pronti-via e al 2’ i padroni di casa sono in vantaggio con Ravot che, innescato da Calaresu, controlla sulla destra, entra in area e insacca in diagonale. Due minuti dopo ci prova Ruzzittu, la palla va di poco sul fondo. All’8’ corner dalla sinistra, il colpo di testa di Pinna è alto. Un giro di lancette dopo contropiede di Mulas sulla destra, palla a Ruzzittu e Camboni salva in uscita. Al quarto d’ora Camboni scivola e per poco Ruzzittu non ne approfitta. Sul ribaltamento di fronte Deiana si salva con i piedi sulla conclusione di Doukar. Al 33’ Cardone esce palla al piede e lancia d’esterno Calaresu, che tenta il pallonetto sul portiere in uscita ma la mira è di poco alta.

Una ripresa per cuori forti

Al 54’ Deiana salva su Calaresu. Il Porto Rotondo perde palla in uscita, Piga cerca di beffare il portiere che fa buona guardia. Due minuti dopo, controllo impreciso in area di Orecchioni che, per recuperare, stende Mura: è rigore, segna il 2-0 per l’ Atletico. Ma il calcio è strano e in 5’ gli ospiti pareggiano. Al 58’ il 2-1 arriva con una punizione di Ruzzittu. Al 63’, su calcio piazzato, la difesa urese non libera e Orecchioni si fa perdonare per il rigore insaccando il 2-2. Quattro minuti dopo i galluresi sfiorano il vantaggio con una punizione di Pala fuori di pochissimo. Al 70’ Calaresu crossa da sinistra, Tedde calcia e un difensore respinge sulla linea. Proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di mano e a farne le spese è mister Paba, espulso. Al 79’ Ravot crossa da destra rasoterra, Calaresu gira sul primo palo e Deiana salva dall’angolo basso. L’Atletico spinge e al 90’ segna il gol vittoria: rimessa di Ravot, la difesa respinge corto e Piga, dal limite, trova il 3-2.

24

I punti

in classifica conquistati dall’Atletico Uri in otto partite