Uragano Mazzarri, scuote la squadra e “chiama” i tifosi 

In Coppa il Cagliari ha ritrovato il successo. «E vittoria chiama vittoria», si augura Mazzarri. «Sono contento per i ragazzi, spero sia un punto di partenza per il futuro». Ma niente illusioni: «Con l'Udinese sarà una gara diversa. Troviamo una squadra forte fisicamente, che ha dimostrato con Lazio e Milan di poter far male rubando palla e ripartendo negli spazi aperti. Dovremo essere attenti e magari, a seconda dei momenti, anche aspettarli». Contro un avversario simile è vietato sbagliare: «Chiunque giochi deve dare tutto e, in questo momento, se vedo che qualcuno ha sbagliato approccio, sono pronto a cambiarlo anche dopo 20 minuti. Dobbiamo fare quello che dobbiamo fare, per vincere e uscire fuori da questa situazione».

Il tecnico di San Vincenzo è chiuso con la squadra da giovedì sera ad Asseminello, una mossa per non lasciare nulla di intentato. Ultima spiaggia? Spareggio? «Ci manca la vittoria, ma non voglio usare termini eccessivi. Però i ragazzi dovranno essere perfetti da ogni punto di vista, dovranno mettere qualcosa in più nella voglia di vincere. Tutti quelli che giocheranno dovranno dare una mano per uscire con i tre punti». Una mano Mazzarri la chiede anche ai tifosi: «Spero ci diano una spinta, dal 1' al 95'». Oggi l'Udinese, poi la Juventus: «Due partite prima del mercato, dove presidente e direttore sanno quel che c'è da fare. Ma ora pensiamo a quelli che abbiamo».

«Con l'Inter si può perdere, ma non in quel modo. Spero sia stato solo un incidente di percorso...». Dal 4-0 che il Cagliari ha rimediato a San Siro sono passati sei giorni e una qualificazione in Coppa Italia. Ma la testa di Walter Mazzarri è lì, a Milano. «Sono ancora arrabbiato», spiega a poche ore da una gara con l'Udinese, considerata quasi un'ultima chiamata.

La perfezione

Cercasi vittoria

L’approccio

Una sfida da vincere e basta, per un Cagliari che continua a deludere sul piano caratteriale. «Nessuno come me parla con i giocatori a quattr'occhi. Se in un gruppo di venti vedo un giocatore superficiale, lo guardo negli occhi, lo terrorizzo. Ho il dono di capire con chi ho a che fare e, facendo così, ho saputo trasformare in giocatori importanti elementi che fin lì non avevano reso». Ma a Cagliari c'è un problema: «Lo sto facendo anche qui, dove ci sono personalità non tutte uguali. Ci sono ragazzi emotivi e io devo tenerli tranquilli, dandogli certezze. Con quello meno coinvolto uso il bastone. E lo faccio tutti i giorni. Ma quest'anno mi sta facendo arrabbiare perché non riesco a uniformare il gruppo. E capita che basti un soffio di vento per farci cambiare atteggiamento». Il tecnico si prepara alla battaglia: «Sono arrivato con entusiasmo, ma pensavo di trovare meno difficoltà. Il bilancio non è positivo e dobbiamo muoverci, siamo indietro. Non vedo l'ora di vedere il nome del Cagliari più in alto possibile, perché questa situazione mi sta dando fastidio».

