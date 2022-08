Un’ora in più per la musica all’aperto  

Un’ora in più di musica, ma i controlli saranno serrati per tutto il mese. Dopo le polemiche sulla stretta alla movida - nei locali del litorale ma anche in città - il sindaco Graziano Milia tende la mano ai gestori di stabilimenti e attività di ristorazione concedendo - tramite ordinanza - una deroga al regolamento: musica sino all’1 durante la settimana - anziché a mezzanotte come deciso da regolamento - stop alle 2 nei weekend, alle 3 eccezionalmente per la vigilia di Ferragosto. Ma da Margine Rosso c’è chi continua a lamentarsi per i decibel sparati sino all’alba in alcuni locali.

L’ordinanza è stata firmata ieri mattina da Milia, seguita da un ulteriore avvertimento rivolto a quei locali trasformati in discoteche che continuano a fare serate con musica a palla sino al mattino. «La situazione complessivamente è migliorata», dice il sindaco, «nonostante ci sia qualcuno che continua a non voler capire e a non rispettare le regole. Non è giusto che per quel qualcuno paghino tutti», sottolinea, «questo vuol dire che ci concentreremo su chi non rispetta il regolamento con controlli severi». Una decisione annunciata due settimane fa in Consiglio comunale. «Se la situazione migliorerà sono disposto a spostare in avanti gli orari delle varie attività nel mese di agosto», aveva detto Milia ripercorrendo polemiche e lamentele di chi vive a ridosso del litorale sulla malamovida.

Da ieri viene concessa un’ora in più di musica quindi, ma sono scattati anche i controlli a tappeto della Polizia locale. Mentre sui social fioccano ancora le lamentele di chi deve fare i conti ogni notte con serate musicali senza regole: «Questa è la terza estate, e credo di non essere il solo, in cui devo tenere le finestre chiuse, quasi ogni sera, per via del boato di volumi, voci e urla sul microfono del dj», ha scritto Daniele Lai nel gruppo Facebook del comitato Margine Rosso. «Sto parlando di serate che si svolgono dall’una del mattino fino alle 5, sempre a volumi esorbitanti. In una situazione ben studiata, che rispetti le regole il turismo non può e non deve prevaricare sulla tranquillità dei cittadini, che sono tra l’altro quelli che lavorano e pagano tasse. La città viva ci sta, deve esserci, deve esistere. Quello che non deve esistere sono i furbi», ha aggiunto Lai, «l’andare fuori legge ogni santo giorno, scavalcando costantemente le norme dettate dalle istituzioni che già hanno avvertito più volte di smettere».

