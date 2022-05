Un’occasione per 72 disoccupati 

C’è anche il progetto che riguarda il settore Ambiente e Servizi tecnologici, concentrato nella sistemazione delle strade comunali per scongiurare incendi, e quello degli interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici altri edifici pubblici. Un cantiere a parte è riservato all’Urbanistica e al settore dell’Edilizia privata, in affanno da tempo: la missione numero uno del progetto studiato dall’amministrazione comunale è la digitalizzazione di tutte le pratiche che consenta ai cittadini l’accesso ai documenti in tempi rapidi.

Sei i progetti messi in campo dal Comune che dovrebbero partire entro maggio. Tra i cantieri c’è quello per la valorizzazione dei beni culturali e siti archeologici attraverso la riqualificazione degli accessi: dal Nuraghe Diana alla Villa romana, che saranno ripuliti e sistemati in attesa di una valorizzazione completa di tutto il patrimonio culturale quartese. Interventi che hanno già avuto l'ok della Sovrintendenza di Cagliari. Ma il progetto si allarga anche alla digitalizzazione dei beni culturali: l’obiettivo è realizzare un grande archivio digitale di tutti i monumenti, chiese, antiche case campidanesi e siti archeologici presenti in città, che diventeranno a portata di click. Un cantiere sarà dedicato al censimento del patrimonio comunale, al loro accatastamento, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla valutazione di ciascuna struttura di proprietà del Comune.

Il Comune conta di partire entro maggio. «Il prima possibile», assicura il vicesindaco Tore Sanna, «con queste risorse regionali abbiamo la possibilità di dare una risposta, anche se minima, alla fame di lavoro che c’è anche a Quartu. E di avere a disposizione dei lavoratori che ci daranno una mano a tenere in ordine la città, e a migliorare alcuni settori con una serie di iniziative e progetti specifici». Negli ultimi giorni sono stati affidati i primi tre cantieri ad altrettante cooperative sociali scelte dal Comune tramite manifestazione d’interesse pubblica. La prossima settimana è previsto l’aggiudicazione degli altri tre, poi i settantadue lavoratori - già selezionati in base alle graduatorie fornite dall’Aspal - firmeranno il contratto a tempo e prenderanno servizio in Municipio.

Si va dalla valorizzazione e digitalizzazione dei siti archeologici, sino alla manutenzione di strade e scuole, e al censimento del patrimonio comunale. Al via i cantieri regionali LavoRas, finanziati dalla Regione con 1 milione e 300mila euro circa, che daranno una boccata d’ossigeno a settantadue quartesi disoccupati.

I tempi

I ruoli

Sono settantadue in tutto i quartesi disoccupati assunti per otto mesi. Operai generici, muratori e giardinieri saranno impiegati nei cantieri di manutenzione previsti in città. Ma nella lista dei futuri dipendenti a tempo ci sono anche guide turistiche, ingegneri, documentaristi, geometri, grafici. E ancora: storici dell’arte, archeologici ed esperti in beni culturali che si occuperanno della mappatura digitale dei monumenti cittadini.

