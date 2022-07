Uno su quattro non lavora e non studia 

Una comunità educante fatta di istituzioni, scuola, genitori e associazioni che operano in sinergia per contrastare la dispersione scolastica (12% in Sardegna) e la povertà educativa. Problemi e soluzioni viaggiano su binari paralleli e necessitano di una rete che agisce in orario scolastico ed extrascolastico. Latte Dolce a Sassari è uno dei tre quartieri italiani scelti come progetto pilota da Futuro Prossimo di Save The Children, progetto selezionato dall'impresa sociale Con i bambini. Gli altri due sono Chiaiano (Napoli) e Marghera (Venezia).

Dati sardi allarmanti

Un giovane sardo su quattro tra i 15 e 29 anni non lavora, né studia né è in formazione continua, i cosiddetti Neet. Secondo l'Atlante dell'Infanzia curato da Save the Children il 70% in età scolare non va a teatro, poco più di uno su due non visita i musei e il 22% non pratica alcuno sport. E sono numeri riferiti al 2021, che gli effetti economici e psicologici della pandemia e ora quelli indiretti della guerra in Ucraina hanno incrementato. Basti vedere quante famiglie sassaresi hanno tagliato le spese per sport, educazione e divertimenti, secondo i dati raccolti per l'Istat.

Ieri mattina sono stati presentati i risultati e le prospettive del Piano territoriale per Sassari, iniziato nel 2018, e che ha avuto come contributo per il quadriennio 2,8 milioni.

Il modello Latte Dolce