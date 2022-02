Uno sponsor per i campi da basket 

Ora sembra arrivata la svolta. Il restyling del campetto di pallacanestro era già inclusa nel primo lotto del progetto di riqualificazione del Poetto quartese, con accanto il campo da destinare a beach volley e tennis che resta a carico del Comune. Un progetto da 12 milioni di euro, di cui 3 milioni già finanziati dalla Città metropolitana: piste ciclabili, spazi per i runner, aree verdi, un mega parco lineare in continuità con il percorso vista mare di Cagliari, il ripristino dell’ex pineta, e fascia verde attrezzata fra la maxi passeggiata e la pista dedicata alle bici.

Una rinascita attesa per l’impianto sportivo del litorale, da tempo meta preferita di vandali e teppisti. Alcuni anni fa era stata lanciata anche una petizione online - voluta dall’associazione IsolaBasket - che chiedeva all’allora sindaco Stefano Delunas l’installazione di telecamere contro i continui raid vandalici nel campetto che si affaccia sulla spiaggia. Per renderlo finalmente agibile servono pavimentazione, canestri e illuminazione, e magari l’atteso sistema di videsorveglianza per scongiurare ulteriori atti vandalici in futuro. Con l’obiettivo - oltre all’ottenimento dell’agibilità - di creare un punto di aggregazione sicuro, ideale per ospitare tornei ma anche eventi di livello nazionale e internazionale.

Occhi puntati sul campetto da basket del Poetto. Per ora sono in corso i primi dialoghi gli fra uffici del Comune e un grosso sponsor a livello internazionale - secondo le prime indiscrezioni sarebbe il gruppo Redbull - che si è fatto avanti per rifare il campo di pallacanestro fronte mare e occuparsi della futura gestione, facendo risparmiare alle casse comunali parte del tesoretto destinato alla riqualificazione del primo lotto del lungomare quartese, lì dove i cantieri - imprevisti permettendo - partiranno subito dopo la stagione estiva.

Occhi puntati sul campetto da basket del Poetto. Per ora sono in corso i primi dialoghi gli fra uffici del Comune e un grosso sponsor a livello internazionale - secondo le prime indiscrezioni sarebbe il gruppo Redbull - che si è fatto avanti per rifare il campo di pallacanestro fronte mare e occuparsi della futura gestione, facendo risparmiare alle casse comunali parte del tesoretto destinato alla riqualificazione del primo lotto del lungomare quartese, lì dove i cantieri - imprevisti permettendo - partiranno subito dopo la stagione estiva.

Il progetto

Una rinascita attesa per l’impianto sportivo del litorale, da tempo meta preferita di vandali e teppisti. Alcuni anni fa era stata lanciata anche una petizione online - voluta dall’associazione IsolaBasket - che chiedeva all’allora sindaco Stefano Delunas l’installazione di telecamere contro i continui raid vandalici nel campetto che si affaccia sulla spiaggia. Per renderlo finalmente agibile servono pavimentazione, canestri e illuminazione, e magari l’atteso sistema di videsorveglianza per scongiurare ulteriori atti vandalici in futuro. Con l’obiettivo - oltre all’ottenimento dell’agibilità - di creare un punto di aggregazione sicuro, ideale per ospitare tornei ma anche eventi di livello nazionale e internazionale.

Ora sembra arrivata la svolta. Il restyling del campetto di pallacanestro era già inclusa nel primo lotto del progetto di riqualificazione del Poetto quartese, con accanto il campo da destinare a beach volley e tennis che resta a carico del Comune. Un progetto da 12 milioni di euro, di cui 3 milioni già finanziati dalla Città metropolitana: piste ciclabili, spazi per i runner, aree verdi, un mega parco lineare in continuità con il percorso vista mare di Cagliari, il ripristino dell’ex pineta, e fascia verde attrezzata fra la maxi passeggiata e la pista dedicata alle bici.

Il dialogo

In prima linea nella trattative con i privati c’è l’assessorato allo Sport, insieme ai Lavori pubblici, e al presidente della Ferrini Basket Alberto Zoncheddu, con cui ci sono stati i primi contatti durante la manifestazione Summer sport, svolta la scorsa estate in città. «Grazie anche a quell’iniziativa c’è stato l’interessamento di un grosso sponsor che ha intenzione di puntare su questa importante struttura sportiva del litorale, un campo strategico e di impatto ambientale notevole che merita di essere valorizzata», commenta Zoncheddu.

Nei prossimi giorni si spera di concretizzare le trattative e raggiungere un accordo. E magari far partire i lavori dopo l’estate, insieme ai cantieri di rinascita del primo tratto di lungomare. Da parte del Comune porte aperte alla società interessata all’impianto sportivo quartese: «La prossima settimana abbiamo fissato un incontro online per sentire la loro proposta, confrontarci e decidere insieme come portare avanti l’iniziativa», fa sapere l’assessora allo Sport Cinzia Carta, «da parte nostra c’è la massima disponibilità ad accogliere idee e apporti esterni finalizzati a migliorare e rilanciare le nostre strutture sportive».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata