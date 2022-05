Uno spiraglio per Eurallumina 

È stata fissata per il 31 maggio la conferenza decisoria per il Provvedimento autorizzativo unico regionale di Eurallumina. La procedura per il tanto atteso Paur si era arenata sulla quantificazione della fideiussione: una differenza di svariati milioni di euro tra la proposta dell’azienda e i calcoli della Provincia basati su un provvedimento regionale. Una distanza importante, che ha richiesto nuovi confronti, tant’e vero che i termini sono stati sospesi.

La nuova data

Ora c’è una nuova data, il 31 maggio, osservata con un misto di speranza e preoccupazione da chi segue da vicino la vertenza. «Ci auguriamo che questa data segni la fine della procedura per il Paur - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil del Sulcis - ma se anche arrivasse una notizia positiva sarebbe solo un tassello del percorso verso il riavvio. Non dimentichiamo l’importanza dell’escavo del porto industriale per questa vertenza: senza escavo, non arriverebbe il gas».

Il provvedimento

A distanza di mesi il Paur dell’Eurallumina è ancora da definire. «Speriamo che questa sia la volta buona, anche perché altre fabbriche hanno avuto approvato il Paur in un tempo inferiore - dice Simone Zucca, delegato della Femca Cisl nella Rsu Eurallumina - non c’è più tempo, altri tentennamenti sarebbero insopportabili». Al Paur, che comprende la Valutazione di Impatto Ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale, è legato il progetto di rilancio della fabbrica di allumina, circa 200 milioni di investimento per ammodernare e far ripartire la raffineria ferma dal 2009. «Questo provvedimento è indispensabile - dice Davide Boi, delegato della Uiltec nella Rsu Eurallumina - come lavoratori ci auguriamo che il 31 possa finalmente concludersi tutto l’iter, e che si possa chiudere con un parere favorevole al Paur». Nel piano di rilancio dell’Eurallumina, oltre alle autorizzazioni del Paur, è fondamentale l’arrivo del gas.