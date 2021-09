Uno spazio dedicato a tutte le donne 

L’associazione Consultiamoci si fa in quattro per supportare le donne. Come? Offrendo gratuitamente un poker di servizi attraverso un nuovo sportello socio-sanitario. Si chiama Contatto Donna ed è ospitato, a Iglesias, ogni lunedì pomeriggio nella sede dell’Acli, in via Crocifisso 90, ma anche in remoto, grazie alla reperibilità telefonica voluta dai volontari. Il supporto spazia dall’orientamento sui servizi sanitari - esami da svolgere per prevenzione o perché già prescritti - alle informazioni su prenotazioni ed esenzioni ticket, dal sostegno sulle pratiche dell’allattamento allo scambio o alla donazione di abbigliamento e accessori per bimbi (0-6 anni) e neo-mamme.

Aspetti socio-sanitari

«Sono un ginecologo con quarant’anni di esperienza ora in pensione, e ho pensato di mettere le mie conoscenze a disposizione – spiega Gianfranco Altobelli, responsabile scientifico dell’associazione – non faccio consulenze ma orientamento su tutto ciò che le donne, dall’adolescenza alla menopausa, dovrebbero o vorrebbero fare per la propria salute. Spiegherò come e dove recarsi, partendo dalle strutture pubbliche del territorio ai centri convenzionati e ai privati qualora i tempi d’attesa fossero eccessivamente lunghi. Si può venire anche con esami già prescritti, io do indicazioni per eseguirli. Lo stesso vale per chi ha bisogno di info su pratiche burocratiche e bonus mamma e bebè».

Gli incontri sono tutti i lunedì in presenza dalle 16 alle 18.30, ma per gli impossibilitati e le urgenze, il martedì e il giovedì, dalle 16 alle 18.30, può ovviare telefonicamente: «Basta contattarmi al 3683041211, siamo appena partiti, spargiamo la voce».

Lo sportello fa parte del progetto comunale “Iglesias Ascolta”: «Vogliamo creare reti, dare visibilità alle associazioni e aiutare i cittadini», sottolinea l’assessora alle politiche sociali Angela Scarpa.