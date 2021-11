Uno schiaffo all’arbitra: denunciato 

Per la cronaca la squadra di casa era in vantaggio per due a zero. Difficile capire cosa abbia spinto Marco Atzeni a entrare in campo per contestare alcune decisioni della donna arrivata a Villamar da Oristano in compagnia della madre e della sorella, presenti sugli spalti dello stadio comunale.

L’uomo, stando a quanto accertato dalle forze dell’ordine, avrebbe colpito con uno schiaffo un arbitro donna di 22 anni il 26 settembre scorso. L'episodio è accaduto nel campo comunale di Villamar. Stava per finire il primo tempo quando l’arbitra sarebbe stata aggredita verbalmente e non solo: incontro sospeso, come recita il referto consegnato alla Federcalcio sarda e l’esposto-denuncia presentato alla Questura di Cagliari.

L’inchiesta della Digos della Questura di Cagliari era partita un mese e mezzo fa. Una donna arbitro ha denunciato di essere stata insultata e aggredita durante una partita di calcio del campionato di Prima categoria tra la Virtus Villamar e il Nurri. Ieri si sono concluse le indagini: Marco Atzeni, 58 anni, un sostenitore del Nurri, è accusato di “violenza nei confronti dell'arbitro”.

L’aggressione

Le cronache dei giornali parlano genericamente di spinte contro l’arbitra che ha sospeso la partita. Stando a quanto accertato dagli inquirenti, Atzeni, per protestare contro chissà quale torto arbitrale subito dalla squadra del Nurri, si sarebbe avvicinato alla giovane arbitra e, dopo averla ripetutamente offesa, l’avrebbe colpita al volto con uno schiaffo.

In ospedale

Dopo l'accaduto la direttrice di gara, dolorante e scossa per quanto stava era successo, ha sospeso l'incontro raggiungendo gli spogliatoi. Ha lasciato poi l’impianto sportivo e si è recata nel Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Qui i medici hanno diagnosticato per lei un trauma facciale con una prognosi di dieci giorni.

Delle indagini si sono occupati gli operatori della Digos- Squadra Tifoserie. Dagli accertamenti dei fatti e dalle testimonianze raccolte si è riusciti a risalire all'autore del gesto nella persona di Marco Atzeni.

Per il momento non trapelano altri dettagli sull’indagine della Digos. E a Nurri tutti mantengono la bocca cucita sull’argomento: «Siamo in silenzio stampa». I dirigenti della società di calcio hanno fatto sapere che Marco Atzeni si difenderà nelle sedi opportune, davanti al giudice del Tribunale di Cagliari, e che la faccenda adesso è in mano agli avvocati. Per il momento nessuno ha chiesto scusa all’arbitra 22enne per quanto accaduto durante la partita.

