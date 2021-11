Università, una strategia mirata 

Un richiamo forte alle forze politiche per pianificare la strategia. E, soprattutto, per tracciare una linea che consenta al Consorzio universitario oristanese di crearsi uno spazio unico attraverso corsi legati al territorio, evitando doppioni che si rivelano dannosi per tutti. Il presidente del Consorzio Gianvalerio Sanna non vuole perdere tempo: «All’assessore regionale alla Pubblica istruzione Biancareddu chiederemo di tracciare una strategia per far sì che le università diffuse non debbano pagare».

I problemi

La realtà oristanese, con i suoi venticinque anni di attività e l’offerta attraverso i cinque corsi, ha sempre attratto gli studenti. Anche grazie a una forte attività di orientamento effettuata negli istituti superiori per spiegare ai ragazzi quali opportunità sono racchiuse nei corsi universitari in città. Corsi che hanno sempre privilegiato il legame con il territorio. «Certo ora il calo delle iscrizioni si sente, ma è legato alla pandemia. Il problema, però, è che l’introduzione di nuove regole da parte della Regione non ci permette di rendicontare come avveniva in passato». Questo significa che «dobbiamo rinunciare a viaggi di studio, laboratori e attività legati alla didattica» aggiunge Francesco Asquer, direttore generale del Consorzio Uno. «In questi anni abbiamo sacrificato la parte gestionale» afferma Gianvalerio Sanna, «per privilegiare quella didattica. Ora le novità burocratiche introdotte dalla Regione nell’attività della rendicontazione ci mettono limiti». Paletti che finiscono per ripercuotersi sull’attività didattica.

L’appello alla Regione

Ecco perché i vertici del Consorzio sollecitano un incontro alla Regione da tenersi il prima possibile: «Chiederemo un regolamento più preciso per le sedi universitarie decentrate» dice Sanna. «Per esempio, non ha senso attivare gli stessi corsi in due sedi diverse perché questo porta dispersione. Ma, soprattutto, vorremmo che la Regione intervenisse sotto l’aspetto amministrativo, mettendo mano alle novità burocratiche che nei fatti impediscono la spendita delle risorse assegnate e, quindi, penalizza l’attività didattica».