Università, più iscritti  ma due su dieci  vanno a studiare fuori  

Cresce il numero degli studenti immatricolati sull’Isola: più 3,2 per cento per UniCa nell’anno nero della pandemia contro il più 4,6 per cento di Sassari. Contestualmente però cresce anche l’esodo dei giovani sardi che decide di iscriversi in altre regioni dello stivale, precisamente il 19,3 per cento ha fatto questa scelta nell’anno accademico venti ventuno . È ciò che è emerso dall’indagine promossa da Crei Acli, il comitato emigrazione e immigrazione delle Acli sarde, e condotta dal ricercatore Francesco Pitirra e dal presidente Mauro Carta nell’ambito dell’osservatorio regionale sulle migrazioni.

Dove vanno a studiare

L’itinerario di questi cosiddetti cervelli in fuga viene fotografato perfettamente dallo studio che vede la destinazione prediletta dai giovani studenti sardi nelle università del centro-nord: Lombardia (17%), Piemonte (16%), Emilia Romagna (14%) le regioni in testa alla classifica secondo gli ultimi dati disponibili nell’anno accademico 2018/19, con un 15% verso le università telematiche. I corsi scelti invece sono principalmente Economia (21%), Giurisprudenza e Psicologia (entrambe 13%), Scienze umanistiche (12%) e Scienze politiche (11%). «Si sdogana l’antico mito secondo cui gli studenti vanno fuori per mancanza di indirizzi» sottolinea Pitirra. Affermazione vera per metà secondo l’esperienza di Cristina Demuro, cagliaritana migrata prima a Bologna per la triennale e poi in Svezia per il biennio in Sostenibilità ambientale. «Forse bisognerebbe promuovere corsi che vanno fuori dalle offerte formative canoniche. Sarebbe un modo per rendere anche più appetibile il polo universitario dell’Isola» spiega. Come lei anche l’esperienza di altre due giovani colleghe, Martina Cogoni e Anna Nicolai, partite per la magistrale rispettivamente a Padova e Bologna.

Scelta o necessità

«Si migra per scelta o per necessità?» si chiede a questo punto il neo rettore dell’università di Cagliari Francesco Mola. «Il problema non è la qualità dell’offerta ma la varietà e non è sempre facile incrementarla. La migrazione di per sé non è un male, solo che rischiamo di non veder tornare i nostri giovani e in quel caso ci sarebbe un depauperamento per l’intero territorio. Dobbiamo investire sulle infrastrutture e sui servizi, capire che la socializzazione è il cuore della nostra università e non può essere sostituito dalla didattica a distanza, quella deve essere un plus». Un pensiero condiviso dalla prorettrice dell’università di Sassari, Antonietta Mazzette. I principali atenei della Sardegna hanno visto infatti un calo sensibile della popolazione studentesca negli ultimi dieci anni, oltre il 17% per il polo cagliaritano e quasi il 10% per quello sassarese, ai quali si aggiunge l’ultimo dato che vede il 33% dei diplomati sardi non proseguire con un percorso accademico. L’aumento dei giovani in cerca di occupazione insieme inevitabilmente all’aumento dei cosiddetti neet e la contestuale crescita dell’età media, sono tutti fattori che influenzano il welfare universitario dell’Isola.

Collaborazioni

Ecco perché nel dibattito risulta essenziale la collaborazione con le istituzioni. «Tutti dobbiamo lavorare nella stessa direzione, ricordandoci che la prima istituzione che deve essere parte attiva è la famiglia». dice Piero Comandini (Pd), vice presidente del consiglio regionale. «La formazione professionale non può poi essere slegata dal mondo dell’istruzione».

«La Regione ha fatto tanto per migliorare lo status dei nostri studenti, ma c’è ancora tanto che possiamo fare» hanno rilanciato il direttore generale della pubblica istruzione Giorgio Cicalò e il presidente della commissione Cultura Alfonso Marras (Psd’Az). «È necessario approfondire insieme questi temi nella sede istituzionale della commissione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

11

mila

gli studenti che hanno usufruito di una borsa di studio nell’attuale anno accademico