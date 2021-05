Università e biblioteca, lite continua 

«Ma quale scippo, il sindaco di Nuoro dovrebbe essere più responsabile perché è in colpevole ritardo sulla trasformazione degli enti. Sulla biblioteca Satta non ha fatto nulla. Così, è intervenuto il Consiglio regionale. Intanto, su UniNuoro mi preme assicurare la continuità amministrativa: ho presentato un nuovo emendamento, prevede che l’attuale commissario (Fabrizio Mureddu) sia commissario ad acta per alcuni progetti importanti». Roberto Deriu non indietreggia. Ribadisce la bontà del provvedimento votato a scrutinio segreto dall’aula di via Roma e che di fatto mette i consorzi UniNuoro e biblioteca Satta nelle mani della Regione, sotto forma di fondazioni. «Difenderemo la città, la porteremo a Cagliari», assicura Andrea Soddu.

Botta e risposta

Il dualismo è lampante. Da una parte Soddu, il primo cittadino che alle Europee strizzava l’occhio al Pd e alle Comunali bastonava i Dem a suon di preferenze; dall’altra Deriu, consigliere regionale ed ex presidente della Provincia che a suo tempo non ha affatto gradito il rifiuto del sindaco-avvocato a un’eventuale corsa al municipio con il Pd. «Ho fiducia nel presidente della Regione Solinas - dice Soddu - I diritti delle comunità, rappresentati dai Comuni e dalle Province, non possono essere calpestati in modo così barbaro. Andremo avanti per la nostra strada, non sono ammesse discussioni sul punto».

Centrodestra

I consiglieri regionali di maggioranza si scagliano contro Soddu. «UniNuoro e biblioteca Satta sono due istituzioni fondamentali per lo sviluppo della nostra provincia - dicono Elena Fancello, Franco Mula, Pierluigi Saiu e Giuseppe Talanas -. La Satta, dopo una profonda crisi, ha potuto svolgere l’attività solo grazie all’intervento della Regione. Dare alle nostre istituzioni culturali un peso regionale è necessario per salvarle e garantire un futuro e un salto di qualità».

Rettori vicini

«Per decenni, uno dei problemi è che non si è riusciti ad avere un rapporto diretto con le università di Sassari e Cagliari - spiega Deriu - oggi i rettori o i rappresentanti siederanno nei cda. La Satta sarà l’unica in Sardegna a beneficiare della presenza delle due università». Soddu non si scompone: «Argomenti inesistenti. Abbiamo ottimi rapporti con le università sarde, sul piano istituzionale e personale. Il Consorzio universitario va molto bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA