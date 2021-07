Università, doppia carriera per gli atleti 

«Abbiamo integrato le attività per offrire una Università che metta al centro lo studente e sia più adeguata alle esigenze del territorio». La filosofia operativa del rettore Gavino Mariotti e dei Prorettori si è immediatamente tradotta nella riattivazione dei corsi di laurea triennali per due figure professionali richiestissime dal territorio e dal Servizio Sanitario Regionale: il logopedista e il fisioterapista. I laureati in Logopedia (23 posti a disposizione più 2 per gli stranieri) e quelli in Fisioterapia (35 posti più 3 per cittadini non comunitari) hanno sbocco occupazionale sia come libero professionista sia nell'ambito del Servizio sanitario regionale. Sono due dei 59 corsi dell'offerta formativa per l'anno accademico 2021/22. Di questi 36 sono ad accesso libero, 23 ad accesso programmato, nazionale o locale.

Novità

Tutti magistrali gli 8 corsi di laurea internazionale: dall'Economia all'Architettura e Pianificazione, dalle Scienze chimiche al Wildlife Management (in inglese). Senza dimenticare i due di nuova istituzione: “Gestione dei flussi migratori” e “Innovation Management for sustainable tourism” (con la Mother Teresa University di Skopje). Tra le novità anche applicazione del nuovo “Regolamento sulla doppia carriera Studente-Atleta”, che vuole tutelare il diritto allo studio di chi pratica attività sportiva agonistica. Altra new entry: l'Università di Sassari è partner del progetto coordinato dall'ateneo di Pavia per il Corso di dottorato nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico.

Didattica in presenza

Anno cruciale quello che si aprirà tra settembre e ottobre. Dovrebbe salutare il ritorno alla didattica in presenza. Indispensabile per un ateneo che per il terzo anno di fila ha registrato l'incremento sia delle matricole (4.394) sia degli iscritti (13.865). Ci si attende però da subito un calo degli studenti stranieri, dovuto alle restrizioni causate dal Covid. Il rettore Mariotti ha aggiunto: «Abbiamo fatto investimenti tecnologici per supportare sia gli studenti disabili, sia i corsi che dovranno utilizzare la didattica in presenza e a distanza». Alla conferenza stampa sono intervenuti: Andrea Piana, Prorettore vicario; Eraldo Sanna Passino, Prorettore didattica; Giuseppe Pulina, Prorettore alla ricerca; Antonietta Mazzette, Prorettrice rapporti col territorio; Paola Pittaluga, Prorettrice Formazione e Alta formazione; Angela Spanu, Prorettrice Aspetti medico sanitari;

Ciriaco Carru Prorettore al Personale.

