Uniti contro la sanità allo sfascio 

Le immagini delle barelle occupate dai degenti ricoverati nei corridoi del Pronto soccorso del Sirai si sono impresse nella memoria di tante persone. La mancanza di posti letto nei reparti ed il conseguente provvisorio ricovero in altre aree, è una condizione registrata altre volte in passato, rimane invece senza precedenti il fatto che vi siano persone ricoverate anche da due settimane negli spazi disponibili di un Pronto soccorso. Lettini e barelle in ogni dove per accogliere decine di malati. Il pers onale sanitario fa quel che può, è ridotto, è allo stremo delle forze.

Emergenze

Da oltre un mese il territorio ha perso un Pronto soccorso, registra la mancanza di medici di base, di guardie mediche e turistiche. Mai come da un anno a questa parte la popolazione del Sulcis Iglesiente si ritrova a toccare con mano delle criticità tali da comportare la chiusura di alcuni servizi e l’intasamento di altri. È allarme, nonostante l’incessante e spasmodico tentativo della direzione generale di tamponare l’emergenza.

La tanto attesa riapertura del Pronto soccorso del Cto d’Iglesias non è arrivata e la tenda piazzata dal primo cittadino Mauro Usai lo scorso Natale a mo’ di protesta per la decisione di sospendere l’attività di Chirurgia, è stato il preludio per delle azioni di rimostranza sfociate in altri sit-in e in manifestazioni nei cancelli di Villa Devoto. Per ultimo il presidio permanente esterno alla struttura ospedaliera, avviato lunedì dai sindacati: «Non ci muoveremo da qui finché non verrà trovata una soluzione. - dice il segretario territoriale della Cgil Giovanni Zedde - Pretendiamo il rispetto delle norme e delle regole».

Fronte comune