Un’impresa di Viterbo progetta a Truxelli  un parco fotovoltaico 

La Regione chiede, con un delibera, ulteriori documenti alla società SF Island di Viterbo che vorrebbe creare un parco fotovoltaico a Gonnosfanadiga collegato all’impianto esistente Enel nel Comune di Guspini: in particolare, il documento, firmato dalla vice presidente della Regione Alessandra Zedda e dalla direttrice generale Silvia Curto, richiede un’ulteriore Valutazione d’impatto ambientale (Via). Un progetto che, ovviamente, mette sull’avviso i residenti dei due Comuni, non nuovi a guerre in difesa dell’ambiente e del territorio: il paese di Gonnosfanadiga nel 2015, accanto a numerosi comitati, associazioni e all’allora sindaco Fausto Orrù, si era schierato totalmente contro l’installazione del termodinamico.

L’impianto

Era un progetto diverso quello che la società viterbese ha presentato in Regione: il nuovo prevede l’impianto di quasi ventimila pannelli fotovoltaici nella zona dell’ex cava di calcestruzzi Truxelli e, in parte, in terreni catalogabili nell’attuale piano di fabbricazione del Comune come zona urbanistica agricola E. L’impianto dovrebbe essere da circa dieci megawatt e tramite un cavidotti in media tensione di 3,4 chilometri dovrebbe collegarsi all’impianto esistente della sottostazione Enel di Guspini. Il progetto, da più di otto milioni di euro, non convince tutti e mentre la Regione si riserva di dare l’ok in attesa di ulteriori analisi sulla valutazione di impatto ambientale, i cittadini ricordano le lotte contro il termodinamico e annunciano di essere pronti a replicarle.

I due Comuni

Un progetto sul quale i due sindaci riflettono. «Non è», afferma Giuseppe De Fanti, primo cittadino di Guspini, «paragonabile a quello del termodinamico. Penso che a doversi esprimere saranno le commissioni di servizio dei nostri Comuni, non è una faccenda politica». Andrea Floris, sindaco di Gonnosfanadiga, aggiunge: «Mi riservo di chiedere più informazioni alla Regione. Ma qualsiasi struttura che alteri il microclima e l’ambiente del nostro paese non sarà accettata». Luciana Mele, presidente del comitato “Terra che ci appartiene Gonnosfanadiga” interviene: «La località Truxelli è già stata sottoposta a sfruttamento, per rilanciarla necessitava di una bonifica visto che la flora è la fauna autoctone si sono riprese il loro spazio. Per l’attuale parco fotovoltaico valgono le stesse argomentazioni».