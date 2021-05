Unico dubbio, la difesa 

Allenamento bagnato, allenamento fortunato. Questa almeno è la speranza in casa Cagliari, dopo il diluvio che ha travolto il centro sportivo di Assemini ieri pomeriggio, proprio nel momento in cui i rossoblù stavano iniziando la seduta agli ordini di Semplici. Pioggia, vento e anche qualche chicco di grandine, ma l'allenamento è andato regolarmente avanti fino alla fine. Perché dopo aver superato una tempesta di risultati, quella sì pericolosa, ora Pavoletti e compagni hanno solo un obiettivo: prendersi quel punto che serve per poter finalmente festeggiare la salvezza.

Milan nel mirino

«In questo momento siamo un brutto cliente per tutti, se ne accorgerà anche il Milan». Proprio il centravanti livornese ha lanciato il suo guanto di sfida ai rossoneri. Perché nessuno in casa Cagliari, a partire dal presidente Giulini, vuole aspettare l'ultima giornata col Genoa per salvarsi matematicamente. Ecco perché, nonostante le fatiche delle partite con Benevento e Fiorentina in pochi giorni, anche a San Siro Semplici si affiderà a quelli che sono i titolari. Unico dubbio, il modulo: ritornare al 3-4-1-2, con Nainggolan a sostegno di Pavoletti e Joao Pedro, o puntare sul 4-4-1-1 di Napoli, risultato vincente a Benevento e riproposto, in qualche modo, a gara in corso con la Fiorentina?

A tre o a quattro

Le uniche certezze, per il momento, sono le assenze. Quelle di Sottil, che anche ieri ha lavorato parzialmente in gruppo e che spera di poter assaggiare il campo per l'ultima col Genoa, e quelle di Calabresi e Walukiewicz, anche ieri in personalizzato. Oltre che quella di Rog, che prosegue nel suo lavoro di recupero ad Assemini, e di Pereiro, che oggi si sottoporrà a un ultimo tampone, prima di partire con gli esami di riatletizzazione. La rifinitura di questa mattina dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di Semplici. Con la difesa a tre, spazio a Ceppitelli, Godin e Carboni, con Rugani che potrebbe far rifiatare il vice capitano. A centrocampo, Nandez e Lykogiannis andrebbero sugli esterni, mentre in mezzo potrebbe rivedersi Deiola al fianco di Marin, con Nainggolan a sostegno di Pavoletti e Joao Pedro. Ma non è da escludere anche la difesa a quattro, con Zappa a destra e Carboni a sinistra, a proteggere Nandez e Joao Pedro o, come a Napoli, Lykogiannis, con JP10 all'inizio in panchina. Il tutto al netto del recupero dalle fatiche accumulate nelle ultime giornate e che potrebbe consigliare il riposo di qualche rossoblù tra i più utilizzati. (al.m.)

