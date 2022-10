«Uniamo le forze della nostra città per poter crescere» 

«In questa città c’è tanta ricchezza, tanto fermento: occorre alimentare queste potenzialità». È il pilastro che regge l’impegno di Maria Gaias nel suo costante, instancabile periplo tra le associazioni, i gruppi, le persone che animano iniziative e coltivano proposte, nella città e nel territorio. «Tanti si danno da fare, ma si lavora spesso nel proprio orticello, così che non hanno il tempo o lo stimolo per andare oltre».

Il percorso

Docente di lingua e letteratura inglese nelle scuole medie, poi nei licei e un’impegnativa e affascinante esperienza di docenza nell’università statale della Somalia, dove ha suscitato grande interesse con l’introduzione di moderne pedagogie d’insegnamento e valutazione degli allievi, Maria Gaias, oggi in pensione, è rientrata a Iglesias e ne ha fatto la cabina di regia dei suoi molteplici progetti imperniati sul desiderio incontenibile di «seminare speranza, perché il mondo può cambiare, è un fatto culturale». Una strada aperta da tempo con il lavoro nei progetti educativi di promozione sociale e civile, nella cooperazione internazionale e nella tutela dell’infanzia. È stata in prima linea con l’Unicef, di cui ha contribuito a fondare la sede di Pisa, ha lavorato con i Berretti bianchi e con l’Ilo, l’organizzazione internazionale del lavoro. Ha istituito corsi per “l’umanizzazione dell’economia” . Rientrata in città ha subito promosso incontri tra le associazioni, «per conoscersi e capire cosa si può fare, trovare un obiettivo comune e costruire insieme un progetto bello, visionario coinvolgendo tutti i campi, l’agricoltura, i libri, l’arte, insomma tutti i campi possibili». Un sogno? Lei è ottimista e determinata, continua a incontrare persone, parla con tutti, come ripete spesso, semina positività: «Credo nell’impossibile e nell’insperabile, perché se ci dedichiamo tutto diventa possibile». Punta molto sui giovani , ai quali vuole evitare «un mondo che migliaia di anni di patriarcato, la cultura del “mors tua vita mea” hanno arrugginito tutti e costruito un sistema iniquo, ormai a livello intollerabili».

Il futuro

Per Maria Gaias la via d’uscita è l’incontro. «Immagino l’intero Sulcis Iglesiente che si muove in un progetto coordinato di valorizzazione, di sviluppo. Occorre la collaborazione tra i Comuni, la Diocesi, che è un aspetto molto importante nel nostro territorio, insomma, dobbiamo evitare di disperdere energie. Ci sono tanti giovani talenti, lavoriamo per valorizzarli». Uno sguardo intorno: ecco l’Istituto Minerario, monumento della sapienza industriale e ambientale nel territorio, ecco a due passi una testimonianza delle Mura pisane, i murales sulle pareti delle scuole. L’auspicio è chiaro: «Tutto questo può diventare un grande museo, con la collaborazione di tutti. Una strada per fare rinascere la città. Su questo l’amministrazione comunale può passare alla storia». Intanto Maria Gaias va a incontrare anche i tanti soci dell’Università della Terza età.