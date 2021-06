«Ungheria, vergognosa la legge omofoba» 

Bruxelles. «Una vergogna». «Una legge sbagliata». «Un’ignominia». L’Europa si indigna con l’Ungheria per la nuova legge che vieta «la promozione dell’omosessualità tra i minori» paragonandola alla pedofilia e minando di fatto i diritti della comunità Lgbt nel Paese. Da Ursula von der Leyen ad Angela Merkel e all’Eliseo di Emmanuel Macron, i leader europei alzano la voce contro il governo di Viktor Orban all’indomani della decisione della Commissione Ue di valutare la nuova norma sotto il profilo delle garanzie europee sullo stato di diritto e le libertà individuali.

Reazione indispettita

«Vergognose sono le dichiarazioni di von der Leyen», ribatte Budapest stigmatizzando «l’opinione politica di parte» della presidente. E il premier ungherese Viktor Orban decide di non assistere al Germania-Ungheria degli Europei all’Allianz Arena, lo stadio che la Uefa ha proibito di illuminare con i colori arcobaleno ma sarà circondata da una città variopinta, con il sostegno dei media tedeschi e dei colossi dell’economia bavarese, dalla Bmw alla Siemens, listate con l’arcobaleno nei loro account Twitter in segno di solidarietà agli omosessuali ungheresi. E in campo, il capitano della nazionale tedesca Manuel Neuer con la fascia arcobaleno al braccio.

Il richiamo di Sassoli

E quel no dei vertici del calcio alle luci arcobaleno è piaciuto solo a Orban. «Dall’Uefa un brutto segnale», aveva detto già martedì il ministro degli Esteri Heiko Maas, mentre Parigi si è «profondamente rammaricata» visto che l’organismo europeo è «apolitico ma con dei valori». E mentre la Federcalcio europea sceglie sui social il logo arcobaleno, le bandiere iridate sventolano all’ingresso della sede di Bruxelles del Parlamento europeo per decisione di David Sassoli, che chiede alla Commissione di adempiere agli obblighi previsti dai trattati Ue per garantire il rispetto dello stato di diritto in tutti gli Stati membri.

