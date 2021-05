«Un’estate sicura? Dipende da noi e dai vaccini fatti» 

«È un momento favorevole, in cui i casi sono in discesa, ma dobbiamo fare molta attenzione ai comportamenti. La possibilità di vivere un’estate tranquilla dipende da noi e dalla nostra capacità di affrontare con le dovute cautele un virus che non abbiamo ancora debellato».Roberta Siliquini, docente di Igiene all’Università di Torino, è stata dal 2008 al 2015 presidente del Consiglio superiore di Sanità. «Non riusciamo ancora a vedere la fine - spiega - di questo lunghissimo tunnel, intravediamo una luce debolissima grazie alle vaccinazioni che però non hanno ancora assunto il ritmo atteso. Dobbiamo arrivare ad almeno 5mila casi giornalieri. La curva dei contagi deve scendere ulteriormente».

Che cosa è necessario fare ora?

«Vaccinare tutte le persone fragili e fragilissime e mi pare che anche in Sardegna il traguardo sia ancora molto lontano. Sono categorie che sin dall’inizio non dovevano essere trascurate. E poi giungere a una percentuale di somministrazioni del 45-50% del totale della popolazione. In Paesi come Regno Unito e Israele con le vaccinazioni hanno ottenuto risultati straordinari».

Solo con i vaccini?

«Anche con un rigido lockdown, molto più rigido del nostro, e hanno previsto le riaperture con dati decisamente migliori dei nostri. Noi abbiamo deciso di riavviare molte attività per ragioni esclusivamente economiche, non certo sulla base di valutazioni di carattere sanitario. Tutto questo è comprensibile perché tante aziende sono in condizioni drammatiche. Occorre però essere pienamente consapevoli dei rischi che si corrono. Non dobbiamo fare gli stupidi».

Sull’Rt la discussione è aperta. È un indicatore valido per capire l’evoluzione del virus?

«Non capisco davvero il senso del confronto sull'indice Rt. È utile o dannoso a seconda delle convenienze delle singole regioni. Penso che debba essere mantenuto. Nella valutazione complessiva di questo e altri parametri, come la pressione sugli ospedali, si evince l’andamento epidemiologico».

E si discute anche della possibilità di posticipare il coprifuoco.

«Mi domando se valga la pena in questo momento allungare i tempi del ritorno a casa. Non sarebbe più conveniente e vantaggioso per tutti mantenere lo status quo. Ricordo che il Covid si trasmette quando le persone vanno in giro e ridurre in questa fase le occasioni di incontro significa evitare che il virus possa essere ancora pericoloso».

Le piace la classificazione delle regioni sulla base dei colori?

«Devo dire che all’inizio con una circolazione del virus molto elevata poteva avere una sua giustificazione. Adesso sarebbe meglio intervenire, all’interno di un territorio, in modo chirurgico nelle aree in cui il virus è più aggressivo».

Come valuta l’ipotesi, prospettata dal sottosegretario Sileri, di un alleggerimento sull’uso delle mascherine?

«Sarebbe meglio pensare alla vaccinazione dei pazienti fragili che è la priorità in questa fase. È un azzardo proiettarsi in scenari futuri prefigurando di poter rinunciare alla mascherina. Un eccessivo salto in avanti».

