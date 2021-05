Un’estate ricca di eventi per ripartire 

Carbonia si riprende, Covid permettendo, un’estate di normalità dimenticandosi - almeno dal tramonto in poi - del virus. Teatro e danza, jazz e fiere, cultura e sport: non sarà una programmazione che resterà negli annali, ma ha il piacevole sapore del ritorno alle condizioni pre-pandemia quella che il Comune e una serie di organizzazioni hanno allestito (e stanno finendo di allestire in questi giorni).

La ripresa

L’obiettivo è restituire alla città e al territorio uno spirito di partecipazione che l’epidemia aveva azzerato – sottolinea l’assessore alla Cultura Sabrina Sabiu - benché l’anno scorso fossimo riusciti comunque, nonostante le avversità, a presentare un dignitoso palinsesto». Ma quello del 2021 si presenta ancor più incoraggiante. L’anfiteatro di monte Sirai, ad esempio, ospiterà due date (agosto e settembre) del festival “Ai confini fra Sardegna e jazz”. E sempre qui (unitamente all’Arena Mirastelle di piazza Roma) si svolgeranno col Cedac almeno tre appuntamenti (in ballo un quarto) di teatro e danza. Riecco anche i mercoledì di Nottinsieme, «nel format snello della scorsa estate – precisa Sabiu – incardinato in piazza Roma ma anche, grazie ai Comitati di quartiere, con iniziative nelle frazioni o nelle periferie, e anche di carattere sportivo».

La fiera

A fine agosto ritorna un contest che a livello regionale ha scalato il successo, cancellato l’anno scorso in piena pandemia e riproposto alla vigilia di Capodanno solo in diretta streaming dal Teatro Centrale, cioè la quindicesima edizione del Sulcis Iglesiente Espone: «Sarà una due giorni di rinascita – anticipa il presidente Mauro De Sanctis – avvertiamo negli operatori tanta voglia di ricominciare, riceviamo già non poche telefonate di prenotazione: scelto fine agosto per intercettare i turisti e scongiurare i possibili Dpcm legati al Covid sebbene l’emergenza sembri allentata». Stesso ragionamento per il Carbonia wine Festival in programma fra luglio e agosto: «Nulla è perduto – sottolinea Maxwell Frongia, presidente di Live@t – sarà un evento di eccellenze enologiche locali rimasto nel cassetto un anno». Avrà il crisma dell’internazionalità la Festa del Gusto, che Invitas sta predisponendo fra luglio e agosto con stand gastronomici dedicati allo street food provenienti da mezza Italia (ad esempio Sicilia, Toscana) e mezzo mondo (previsti Cuba, Usa, Spagna): «Saranno quattro giorni speciali – anticipa Ivan Scarpa – puntiamo al sold-out come l’anno scorso quando l’evento fece la felicità anche delle strutture ricettive».

La programmazione non può prescindere dai luoghi della cultura. La biblioteca è pronta già per due appuntamenti in notturna nell’ambito di incontri all’insegna dell’arte e della letteratura, mentre per la Festa del Patrimonio del 3 giugno, l’incontro dedicato all’archeologia si terrà online con i maggiori archeologi che dirigono gli scavi nel territorio comunale e varrà per gli studenti come credito formativo. Una settimana dopo, il 9 giugno, il Comune parteciperà alla Notte degli Archivi.

