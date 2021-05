Un’estate di pericoli sulla strada del mare 

Si annuncia un’altra estate di passione – e di pericoli – per le migliaia di automobilisti che percorreranno la litoranea per Villasimius, nel tratto quartese dalla rotatoria di Margine Rosso fino a Geremeas. Nonostante proteste e polemiche, il progetto per migliorare le condizioni di sicurezza è stato realizzato soltanto a metà. Negli anni scorsi la Città Metropolitana ha sistemato parte della segnaletica e messo delle barriere nei costoni per contenere le frane, ma restano da sistemare gli svincoli e da potenziare la segnaletica, assente in alcuni tratti. Nel frattempo gli incidenti arrivano uno dietro l’altro: sono già sette in questo primo scorcio di 2021 aperto con un mortale: il pedone investito all’altezza del market La Collina mentre attraversava nelle strisce. L’ultimo venerdì, con uno scontro tra due auto. Martedì invece un incidente ha coinvolto una moto, che ha preso fuoco.

Il programma

Per concludere i lavoro la Città metropolitana ha adesso a disposizione un milione e 400 mila euro: dovrebbero essere appaltati entro l’anno ma per l’apertura dei cantieri bisognerà aspettare l’anno prossimo.

L’intervento prevede il potenziamento della segnaletica negli innesti situati nel tratto urbano di Quartu. In particolare, è prevista la realizzazione di attraversamenti pedonali dotati di segnali luminosi, sulla scia degli interventi pilota messi in atto lo scorso anno in località Sa Tiacca ,e il rifacimento di tutta la segnaletica a terra. La progettazione dei lavori è in fase di affidamento. Entro l’anno, appunto sarà bandita la gara d’appalto, mentre l’inizio dei lavori è previsto per il 2022.

Il supporto

«La competenza della Città Metropolitana», spiega il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris, «riguarda un intervento generale di messa in sicurezza della Sp 17, mentre gli innesti sono di competenza comunale. Siamo comunque a disposizione dei Comuni che dovessero richiedere un supporto tecnico dei nostri uffici, sia nella progettazione che nell’esecuzione dei lavori riguardanti gli svincoli».

La media degli incidenti annuali lungo la litoranea è di circa 45 scontri. Solo nel 2020 sono scesi a 32 ma per merito del lockdown, che aveva praticamente azzerato la viabilità per mesi. E di tragedie questa strada ne ha visto fin troppe nel corso degli anni come testimoniano croci, foto e striscioni sistemati in cunetta. Automobilisti, motocilisti e ciclisti vittime di un’a striscia d’asfalto che ogni anno sembra pronta a rifarsi il look e invece resta sempre la stessa.

Gli altri interventi

A luglio del 2017 per la messa in sicurezza erano arrivati 2 milioni di euro nell’ambito del patto per la Città metropolitana, che ha competenza della strada da via Marco Polo fino a Villasimius. I cantieri però hanno riguardato finora soltanto la realizzazione di barriere stradali in prossimità dei costoni dalle parti di Cala Regina. Per segnaletica e messa in sicurezza degli svincoli appunto c’è ancora da finire il progetto e poi appaltare. Sulla questione era intervenuto anche il comitato di Margine Rosso portavoce di residenti che da anni chiedono la messa in sicurezza della strada. «La strada», ha detto il presidente Emanuele Contu, «è un pericolo costante. Un innumerevole numero di incidenti si è verificato dalla rotonda di Margine Rosso fino a Flumini.Non possono bastare delle strisce pedonali ben segnalate, o una striscia doppia continua costantemente violata. Basta croci».

1,4

il finanziamento a disposizione per migliorare le condizioni di sicurezza nelle strade del litorale quartese