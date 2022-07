Un’estate di musica, giochi e teatro 

Un ricco cartello di eventi animerà l’estate quartuccese da domani fino al 10 settembre. Gli eventi si svolgeranno tra il parco Sergio Atzeni a Le Serre, il teatro Olata in piazza Sunda e il centro agroalimentare di Sant’Isidoro con musica, spettacoli, giochi e performance che coinvolgeranno grandi e piccoli.

Ritorno alla normalità

Un calendario ricco fortemente voluto dalla Giunta. «Convinta del fatto che si debba tornare alla normalità, d’accordo con il mio gruppo di maggioranza abbiamo deciso di investire parte del bilancio assegnato all’assessorato alla cultura e spettacolo per la programmazione di spettacoli estivi – spiega l’assessora Elisabetta Contini –. Abbiamo messo in campo un ventaglio di iniziative che risponde alle esigenze di grandi e piccini e che ho allestito sentendo le richieste dei cittadini incontrati per le vie della città, ma anche i rappresentanti della Comunità parrocchiale di Sant’Isidoro».

Il calendario

La rassegna Sere d’Estate 2022 inizia domani con lo spettacolo teatrale proposto dall’Effimero Meraviglioso al teatro Olata, location scelta anche per la musica di Sabrina Sanna il 12 agosto, La Pola il 14, Le Lucidosottile il 24, gli Origamundi l’8 agosto e il tributo agli 883 il 9 settembre. Due, invece, gli appuntamenti con il divertimento, i giochi acquatici e l’animazione: il primo nel centro agroalimentare di Sant’Isidoro il 10 agosto dalle 16 alle 20 e il secondo il 19 alla stessa ora nel parco Sergio Atzeni. Tra le iniziative non poteva mancare l’appuntamento con Quartucciu sotto le stelle organizzato in sinergia con l’assessore alle attività produttive Carlo Secci. Il 26 agosto e il 10 settembre protagonista sarà via Rosselli con le sue attività commerciali. «Abbiamo lavorato con la massima trasparenza e correttezza e anche quest’anno ci si è affidati all’associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, di cui i comuni sono soci», sottolinea l’assessora.