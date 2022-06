Un’estate di massima insicurezza 

In più è a serio rischio anche l’operato di India, l’ambulanza con l’infermiere e il personale dell’associazione di volontariato, fondata il 5 novembre 1985, che presta servizio negli altri periodi dell’anno. «Ora è evidente - sostiene Stochino - come la carenza di personale infermieristico, che perdura da settembre del 2021 senza che si sia provveduto alla sua sostituzione e integrazione, abbia portato a questa grave situazione proprio nel periodo dell’anno in cui arriva un gran numero di villeggianti da tutta Europa».

Fino a due anni fa a Tortolì il servizio di emergenza 118 con l’équipe medico-infermiere-autista veniva attivato, in convenzione con la Croce verde, durante l’estate, 24 ore su 24. Poi lo scorso anno è stato dimezzato a 12 ore giornaliere. Oggi la situazione è precipitata: mancano infermieri dappertutto e costituire la medicalizzata, servizio essenziale che spesso si è rivelato salvavita, non è fattibile.

La Croce verde di Tortolì lancia l’allarme. Sono a rischio i soccorsi nella fascia costiera dove, in alta stagione, gravitano oltre 40 mila persone. «L’estate è alle porte - dichiara Piero Stochino, 63 anni, presidente della Croce verde - e il previsto potenziamento stagionale non potrà essere attivato per la carenza del personale infermieristico nelle postazioni di Lanusei e Tortolì. Di conseguenza tutto il personale sanitario a disposizione presterà servizio a Lanusei in modo da garantire almeno una medicalizzata per tutta l’Ogliastra».

D’estate l’ambulanza medicalizzata bis non sarà in sede. India, invece, uscirà di rado dal garage. In pratica l’ambulanza con medico e infermiere a bordo non coprirà il consueto servizio e (quasi certamente) neppure quella con infermiere e personale volontario.

D’estate l’ambulanza medicalizzata bis non sarà in sede. India, invece, uscirà di rado dal garage. In pratica l’ambulanza con medico e infermiere a bordo non coprirà il consueto servizio e (quasi certamente) neppure quella con infermiere e personale volontario.

La Croce verde di Tortolì lancia l’allarme. Sono a rischio i soccorsi nella fascia costiera dove, in alta stagione, gravitano oltre 40 mila persone. «L’estate è alle porte - dichiara Piero Stochino, 63 anni, presidente della Croce verde - e il previsto potenziamento stagionale non potrà essere attivato per la carenza del personale infermieristico nelle postazioni di Lanusei e Tortolì. Di conseguenza tutto il personale sanitario a disposizione presterà servizio a Lanusei in modo da garantire almeno una medicalizzata per tutta l’Ogliastra».

Il caso

Fino a due anni fa a Tortolì il servizio di emergenza 118 con l’équipe medico-infermiere-autista veniva attivato, in convenzione con la Croce verde, durante l’estate, 24 ore su 24. Poi lo scorso anno è stato dimezzato a 12 ore giornaliere. Oggi la situazione è precipitata: mancano infermieri dappertutto e costituire la medicalizzata, servizio essenziale che spesso si è rivelato salvavita, non è fattibile.

In più è a serio rischio anche l’operato di India, l’ambulanza con l’infermiere e il personale dell’associazione di volontariato, fondata il 5 novembre 1985, che presta servizio negli altri periodi dell’anno. «Ora è evidente - sostiene Stochino - come la carenza di personale infermieristico, che perdura da settembre del 2021 senza che si sia provveduto alla sua sostituzione e integrazione, abbia portato a questa grave situazione proprio nel periodo dell’anno in cui arriva un gran numero di villeggianti da tutta Europa».

Senza assistenza

Tortolì ha una popolazione residente poco inferiore alle 11 mila unità. D’estate i numeri quadruplicano e contestualmente aumentano le richieste d’intervento. «Chiediamo alle istituzioni - è l’appello di Stochino, che invita chiunque ad avvicinarsi al volontariato - di trovare una soluzione che non penalizzi l’intero territorio costiero. È impensabile che, a fronte dell’aumento estivo della popolazione, non sia presente a Tortolì almeno la postazione infermieristica e che si affidi il primo soccorso ai volontari che, pur con tutta la loro buona volontà, di fatto non hanno competenze sanitaria specifiche». Per tamponare l’emergenza a livello regionale, Areus sta lavorando per attivare convenzioni con Ares per impiegare infermieri in servizio in area critica all’interno delle medicalizzate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata