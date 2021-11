Un’edicolante “cavernicola” 

Una rivendita di giornali lungo la strada principale del paese e una donna di Neanderthal che reagisce, senza molto tatto, alle bizzarre richieste di alcuni clienti: sono gli ingredienti principali del libro “Io e la mia antenata” scritto da Monica Sanna, titolare dell’edicola di Onno. Una raccolta di esilaranti confronti tra adulti e bambini che frequentano la rivendita e una cavernicola che alberga nella testa dell’edicolante e che reagisce alle vicende da lei vissute.

L’idea

L’avventura è iniziata alla fine del 2019 per animare la pagina Facebook dell’attività e provare a incrementare le vendite, come racconta Sanna: «Avevo bisogno di promuovere l’edicola, anche perché diventa sempre più difficile lavorare: non possiamo competere con gli abbonamenti online a giornali e riviste venduti a prezzi stracciati, ad esempio». Per far fronte a queste difficoltà, Monica spreme le meningi finché le viene in mente la cavernicola che dà voce alla sua parte ribelle e sdrammatizza gli eventi quotidiani: «Ho clienti splendidi, ma mi capita di incontrarne alcuni peculiari, così ho deciso di far interagire la mia antenata con i personaggi a loro ispirati». Da quel momento sui social dell’edicola si susseguono i post con le avventure della cavernicola buzzurra, pelosa, armata di clava e pronta a bastonare chiunque manifesti poco rispetto per chi la ospita.

Il libro

I clienti hanno subito apprezzato l’ironia e l’intraprendenza di Sanna, invitandola a raccogliere questi scritti in un libro. Detto fatto. «Non sapevo se sarei riuscita a pubblicarlo, ma ho deciso di proporre il mio testo ad alcuni editori». Inutilmente. L’edicolante si è poi imbattuta nelle iniziative di Bookabook, una casa editrice che si avvale del crowdfunding per trovare i primi lettori dei libri che pubblica. «Abbiamo organizzato una serata in un bar, il Blacksmith, per presentare la campagna ed è andata benissimo, non me l’aspettavo. Devo tutto alle persone che mi stanno sostenendo e che mi hanno spronata a proseguire». Mentre il sogno sta per realizzarsi, l’amore di Monica per la scrittura si manifesta anche nelle favole che ha composto per sé e per i suoi bimbi. «Forse un giorno le pubblicherò», afferma con un sorriso.