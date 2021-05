Undici milioni per rinascere 

C’è voglia di riconversione nel Sulcis e non mancano le idee: al bando per l’area di crisi complessa di Portovesme hanno risposto sette aziende con richiesta di agevolazioni pari a venti milioni, circa il doppio degli aiuti messi in palio dal bando di Invitalia, studiato per promuovere nuove proposte imprenditoriali in una delle aree più povere d’Italia, messa in ginocchio dalla crisi delle grandi fabbriche. I progetti interessano il settore della nautica, della tecnologia e anche dell’industria.

Il bando

Il Ministero dello Sviluppo economico e la Regione, rispettivamente con 10 e 1 milione, hanno finanziato il bando di agevolazioni per stimolare la riconversione e la riqualificazione delle attività produttive nei 23 comuni del Sulcis Iglesiente. Unico vincolo: i nuovi lavoratori devono essere assunti tra il bacino dell’area di crisi complessa di Portovesme, dichiarata cinque anni fa per una serie di indicatori negativi, tra fattori economici e sociali, che hanno regalato al Sulcis il poco invidiabile primato.

Oltre agli ammortizzatori sociali per gli ex operai che hanno perso il lavoro, travolti dalla chiusura delle fabbriche, l’area di crisi complessa si traduce anche nel bando per nuove imprese. Sono 7 le aziende che si sono fatte avanti, avanzando le loro proposte ad Invitalia: Sir, Eurocomitalia, Yachting in Sardinia, Bonifiche Meridionali, S.a.t., Saline di mare e Dauvea. Proposte che valgono 32 milioni e 200 mila euro di investimenti per la creazione prevista di 294 posti di lavoro.

Le richieste di agevolazioni ammontano a poco più di 20 milioni di euro, ma a disposizione ci sono 11 milioni di aiuti. Questa è la prima fase, ora sarà Invitalia a valutare i progetti e soprattutto l’impatto che possono avere sull’economia del Sulcis.

I commenti

«In un territorio così affamato di opportunità e posti di lavoro - dice Antonello Congiu, segretario della Camera del Lavoro - è positivo che ci siano delle proposte imprenditoriali per questo bando. Ma, come per altri bandi simili, è mancato un coordinamento, una cabina di regia. Ad esempio i fondi richiesti sono superiori a quelli messi a disposizione: chi e come deciderà la suddivisione degli aiuti?».

Just transition fund

Stessa domanda è arrivata da più fronti per l’altro bando riservato al Sulcis, per tamponare gli effetti dell’uscita dal carbone: è il Just Transition Fund, un miliardo di euro da dividere con Taranto, secondo le indicazioni di Bruxelles. Sono 197 i progetti presentati all’attenzione della Price Water House da enti pubblici e privati, principalmente nel settore delle energie rinnovabili, delle bonifiche e dell’economia circolare, ma ci sono anche schede nel settore del turismo e della mobilità sostenibile. Dal Sulcis Iglesiente, tra comuni, associazioni, privati e enti vari, sono arrivati progetti per 3 miliardi e 171 milioni, ma a disposizione per il territorio ci sono 500 milioni.

32

Milioni

il valore dei progetti per i quali sono state richiesti 20 milioni, pari al doppio dei fondi messi a disposizione dal bando

294

I posti

di lavoro che si potrebbero creare se venissero realizzati tutti i progetti