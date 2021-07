Undicenne violentata: condannato il patrigno 

Almeno due rapporti completi con una ragazzina che allora aveva soli undici anni, figlia della sua compagna: quanto avvenuto a Pirri nell’abitazione della vittima nel corso dell’estate 2018 costa la condanna a 5 anni e quattro mesi al 42enne patrigno, finito sotto processo per la duplice violenza sessuale di cui proprio la bambina aveva parlato con una confidente dodici mesi dopo averla subita. Pena inflitta ieri nel primo pomeriggio dalla giudice delle udienze preliminari Ermengrada Ferrarese che, al termine del processo col rito abbreviato (consente all’imputato di ottenere sino a un terzo di sconto in caso di accertata responsabilità), ha accolto le richieste del pubblico ministero Enrico Lussu e riconosciuto 25mila euro di provvisionale alla minorenne, parte civile con il legale Raffaelangelo Demuro e rappresentata dall’avvocata Sandra Mura quale sua curatrice speciale nominata dal giudice. L’uomo, del quale non pubblichiamo il nome a tutela dell’idnetità della minorenne, non ha voluto commentare. Il difensore Valerio Doa attenderà il deposito delle motivazioni e poi valuterà il probabile, se non scontato, ricorso in Appello.

Le rivelazioni

Al momento resta la sentenza pronunciata 24 ore fa, basata sul racconto della ragazzina cristallizzato nel corso di un incidente probatorio andato in scena nel dicembre 2019: in quella occasione la vittima aveva confermato quanto già rivelato nell’agosto precedente a un’amica ospite come lei di una comunità protetta. Secondo quanto raccontato dalla piccola, per due volte nel corso del 2018 il fidanzato della madre aveva approfittato di alcuni momenti nei quali si era trovato da solo con lei per allungare le mani e arrivare all’obiettivo finale. La minorenne era ospite della comunità dal febbraio 2019 perché il Tribunale, su segnalazione dei Servizi sociali e dopo un’adeguata verifica della situazione, aveva deciso di mandarla lì a causa degli ipotetici maltrattamenti che subiva dalla madre: lei si era lamentata a scuola delle botte che riceveva e il procedimento che ne era derivato era sfociato nel suo trasloco altrove.

Le indagini

L’inchiesta su quegli episodi in seguito era stata archiviata ma nel frattempo era arrivata la confidenza sulle violenze sessuali, confermata poi davanti agli educatori che avevano avvertito subito gli inquirenti. Dai fatti erano trascorsi già 12 mesi, così appena possibile la Procura aveva chiesto e ottenuto l’incidente probatorio: anche in quella sede davanti al gip l’undicenne aveva ribadito di essere stata vittima di abusi in due occasioni.

La difesa

L’imputato, che non si è fatto interrogare nel corso dell’indagine, aveva depositato alcuni certificati medici sostenendo di essersi sottoposto a un intervento chirurgico proprio nel periodo delle presunte violenze sessuali. Dunque non poteva fare quel che gli veniva contestato. Il giudice è stato di parere diverso.

