Un’azienda agricola in cenere 

Un incendio devastante ha scosso il Sarrabus: questa volta le fiamme non sono state appiccate fra la macchia mediterranea ma all'interno di un capannone di un’azienda gestita da Marco Piroddi (46 anni), in località Rio Piras. L’inferno si è scatenato all’alba all'interno del fabbricato, devastando tutto: 1400 balle di foraggio e fieno sono state ridotte in cenere. Le fiamme non hanno neppure risparmiato un trattore, un furgone e altri mezzi agricoli. I danni sono enormi: in queste ore si sta facendo l’inventario.

I responsabili

Intanto i carabinieri della compagnia di San Vito, coordinati dal capitano Massimo Meloni, indagano a 360 gradi. La pista seguita è quella del dolo anche se in merito viene mantenuto uno stretto riserbo. Secondo le poche indiscrezioni, gli incendiari potrebbero aver forzato l’ingresso del capannone facendo irruzione all’interno e dando fuoco. Immediato l’allarme con l’arrivo dei Vigili del fuoco di San Vito e di Cagliari che hanno combattuto per otto ore per spegnere il rogo e bonificare il sito anche con l’ausilio di una ruspa. I carabinieri hanno già interrogato diverse persone.

La disperazione

«Abbiamo perso tutto, questa azienda l’avevo tirata su con mia moglie per garantire un futuro ai nostri figli». Marco Piroddi non si dà pace mentre sotto il sole di una delle giornate più calde degli ultimi anni guarda e riguarda il capannone bruciato dalle fiamme. Della sua azienda nei pressi di Brecca (esattamente in località Riu Murtas) non è rimasto quasi nulla «e lo stesso capannone che è ancora in piedi - spiega - sta comunque crollando». Il fuoco ha distrutto tutto il fieno per i bovini che veniva prodotto e i mezzi utilizzati: un trattore del 2011 con la benna e un furgone Iveco Daily. «Un incendio - sottolinea Piroddi - di chiara natura dolosa, sono stati trovati segni di un’accetta. Qualcuno probabilmente ha cercato di bucare la bonza del gasolio. Ovviamente saranno poi le indagini ad accertare come sono andate le cose. Io in ogni caso non riesco a capacitarmene né a darmi una spiegazione».

Il lavoro

L’azienda zootecnica è stata realizzata cinque anni fa, «pensando più che altro al futuro della mia famiglia - aggiunge Piroddi - anche perché io un altro lavoro al momento ce l’ho. È intestata a mia moglie. L’abbiamo realizzata con il cuore e con tanto sacrificio, non riesco davvero a credere a quello che è successo. Tra l’altro non ho mai avuto alcun segnale di nessun tipo in passato e San Vito è sempre stato un Comune tranquillo. Sì, un po’ di invidia da parte di qualcun ci può stare come da ogni parte, ma nulla di più». La conta dei danni è di quelle che non lasciano scampo: «Da una prima stima - conclude Piroddi - sono finiti in fumo 150 mila euro. Non solo, avevo un pastore tedesco che per me era come uno di famiglia. Non lo trovo e questo mi fa molto male. Spero sia ancora vivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA