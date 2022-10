Un’annata d’oro per il Cannonau 

Pronti i calici per un brindisi con un vino eccellente. Ultimata la vendemmia, l’oro di Jerzu è in cassaforte. I silos della cantina sociale Antichi Poderi hanno accolto le uve conferite da 430 soci, primo passo per la produzione del vino Cannonau, principe dei rossi e signore di queste terre. Marcello Usala, presidente della Cantina sociale, è ottimista. «È andata meglio degli anni scorsi, sia in termini di quantità che di qualità, con un monte gradi importante». Nonostante la caldissima estate le vigne hanno ricavato un buon prodotto, complice una primavera piovosa. Non era scontato alla luce di un territorio privo di una rete di irrigazione di emergenza.

Il leader

«Lavoreremo una quantità di uva pari al 15 per cento in più dello scorso anno. Intanto continuiamo i processi legati alla valorizzazione dei vitigni, che favoriranno la produzione di nuove linee». Il futuro è legato all’innovazione verde. «Sotto il profilo sanitario è stata un’annata molto buona. Noi andiamo avanti con un discorso basato sulla sostenibilità, di lotta biologica integrata. Abbiamo un ottimo mercato interno ma guardiamo oltre, grazie alle certificazioni internazionali che ci consentono di esplorare nuovi mercati». Nella stanza dei bottoni di questa cattedrale del vino, con Usala, ci sono il consulente Franco Bernabei e l’enologo Nicolò Miglior. Cannonau è il verbo, ma accanto al fiume sacro scorrono piccoli rivoli di vermentino e monica, molto apprezzati dai consumatori. Tra i soci conferitori c’è Andrea Fara, 38 anni, che da tre anni guida l’azienda di famiglia. Otto ettari di uva Cannonau in località Sa Canna. Padre e zio prima di lui hanno contribuito a rendere grande il nome della Antichi Poderi una delle realtà economico-culturali più importanti d’Ogliastra. «È stata una bella vendemmia, terminata appena una settimana fa. Abbiamo avuto un incremento del prodotto del 25 per cento. Nonostante la siccità sia la qualità che la quantità sono ottime. Siamo orgogliosi di far parte di Antichi Poderi».

Il sindaco

Un volano economico fondamentale. «Con una realtà aziendale di oltre 400 soci è intuibile quali siano le ricadute economiche su Jerzu e non solo – ha spiegato il sindaco Carlo Lai – la forza di Antichi Poderi sta nell’aver intuito e colto l’esigenza di valorizzare il territorio sia conservando la storicità dei modelli produttivi sia aprendosi all’innovazione. Questo porta all’intera Ogliastra uno straordinario valore aggiunto».