Un’altra chance per il lavoro agile 

«Il lavoro agile non è una misura di conciliazione, ma una modalità flessibile di prestazione lavorativa», spiega Romina Mura, presidente della commissione lavoro alla Camera. «Durante la pandemia, soprattutto per le donne, il carico di lavoro è aumentato. Se ben gestito e organizzato, lo smart working può garantire la condivisione dei compiti in casa tra i partner, e migliorare la qualità della vita».

«Bisogna avere una consapevolezza diversa e soprattutto la capacità di anticipare le situazioni, non possiamo rischiare ancora una volta di disperdere tutti quegli elementi positivi che potenzialmente oggi esistono nel lavoro agile», afferma Franco Marras presidente Acli Sardegna.

Nell’indagine condotta dallo Iares e presentato dalle Acli della Sardegna è emerso che sono più le donne (43%) degli uomini (37%) ad aver avuto accesso allo smart working. In generale, nonostante qualche difficoltà prevale una valutazione positiva dello strumento: per i sardi, infatti, non riduce la produttività e la concentrazione o le relazioni sociali, ma migliora la possibilità di gestire la vita familiare.

Lo smart working nell’Isola è ancora molto working, e poco smart. Quattro lavoratori su dieci, tra autonomi e dipendenti, sia nel pubblico che nel privato, hanno avuto accesso, per almeno la metà del tempo lavorativo, al lavoro agile, che dopo due anni di sperimentazione forzata indotta dalla pandemia mostra ancora tutte le sue criticità e contrasti.

Elementi positivi

Importante però è anche rivedere la legislazione. «Ora – continua Mura – bisogna migliorare la legge del 2017 che lo regola». Tra i princìpi da preservare, «la volontarietà del lavoro agile e quanto previsto nel protocollo d’intesa siglato a dicembre tra il ministero del Lavoro e le parti sociali».

Oltre l’emergenza

Tutelare le lavoratrici e i lavoratori, rendendoli protagonisti del mondo del lavoro, è dunque l’obiettivo primario per far ben funzionare lo smart working. «Durante la pandemia il mondo del lavoro si è adattato all’emergenza, ma ora dobbiamo andare oltre», aggiunge Nicola Marongiu, coordinatore area contrattazione e mercato del lavoro della segreteria nazionale della Cgil. «Bisogna individuare un diritto alla disconnessione: chi lavora online non deve essere sempre connesso e disponibile».

