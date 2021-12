Una vita per gli altri, i decani del soccorso giù dalle ambulanze 

«Quella prima volta ero andato a Flumini per un incidente stradale, per fortuna non grave» racconta Manca, «ma mi ricordo che era stata un’emozione unica. Avevo cercato di essere il più maturo possibile e mi sono sentito utile». E pensare che tutto è iniziato da un fastidio. «Trent’anni fa abitavo in via Roma, vicino all’allora sede dell’Sos e non se ne potevo davvero più di queste ambulanze che uscivano a tutte le ore a sirene spiegate. Così un sabato mattina sono andato direttamente alla sede per protestare». Ma da lì Manca ne è uscito “arruolato”. «Sono bastate due parole scambiate con i volontari per capire cosa volesse dire aiutare gli altri».

Da allora sono passati trent’anni di volontariato al servizio del prossimo e tra pochi giorni (il 30 dicembre), Ninni Manca 67 anni dell’Sos, andrà in pensione dal servizio di 118 per raggiunti limiti di età. Come lui scende dall’ambulanza anche Fulvia Ferrante, anche lei 67 anni, che chiude 17 anni da volontaria di 118 ma non certo la sua vita a fianco degli altri.

Quando è salito in ambulanza per la prima volta, il cuore batteva forte. «Era un sabato notte e stavo facendo barellaggio con altri colleghi. A un certo punto si avvicina l’allora vice comandante che mi dice “tu da oggi sei autista di emergenza”. E così è cominciato tutto».

I decani delle ambulanze

I racconti

I momenti difficili

In trent’anni ne ha viste tante. «Il ricordo più bello è quello di una donna che aveva partorito in ambulanza. Io guidavo per portarla in ospedale, ma sentivo tutto: le urla, la gioia, il pianto del bambino». Le cose brutte sono tante: «Gli incidenti mortali, i suicidi. Ma quello che ho imparato subito è che non puoi farti coinvolgere, sennò non puoi salire su un’ambulanza. Devi stare il più distaccato possibile». E poi ci sono i soccorsi agli anziani, spesso soli. «Per me il 30 sarà dura. Finisce un periodo importante ma io continuerò aiutando in un altro modo, dedicandomi all’assistenza delle persone. Siamo volontari per sempre».

La scelta di Fulvia

Fulvia Ferrante ha iniziato tardi. «Avevo 50 anni» dice, «ho sempre voluto fare la volontaria ma aspettavo di avere il tempo di potere dedicare tutta me stessa. Perché non puoi fare il volontario a tempo perso, perché farlo vuol dire impegno e sacrificio». Da allora non si è più fermata. «Anche io ricordo la grande emozione del primo giorno che sono salita su un’ambulanza». Mentre per «gli incidenti stradali, devi azionare un meccanismo di rimozione altrimenti non riesci a continuare». Uno però ce l’ha bene impresso: «Mi ricordo lo scontro di uno scooter guidato da una ragazzina che aveva perso tutti i denti nell’impatto. Li avevamo raccolti noi dalla strada e dovevamo restituirli ai genitori. È stato molto difficile».

L’epoca dell’eroina

Nei primi anni «si usciva soprattutto per soccorrere ragazzi in overdose, li trovavamo buttati a terra». E poi le violenze in famiglia: «Non dimenticherò mai gli occhi di una ragazzina di 17 anni, che si percepiva che era vittima di violenze. Ci avevano chiamato i genitori perché non stava bene ma poi non ce la fecero portare in ospedale». Ferrante ha vissuto anche il dramma dei terremoti. «Siamo andati sia all’Aquila che ad Amatrice: due esperienze fortissime. Continuare? Mi piacerebbe ma purtroppo solo in Sardegna c’è il limite di età a 65 anni più due. L’ultima emozione? Il primo e l’ultimo turno notturno con lo stesso volontario, il mio amico Mauro Brundu».

