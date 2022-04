«Una vita di lavoro ma da precari» 

Quattrocento in tutto il territorio regionale, dislocati nei vari enti locali e da anni in attesa di una stabilizzazione. Sono i cosiddetti “lavoratori in utilizzo”, quei cittadini che, terminata la mobilità in deroga e risultanti sotto la soglia di povertà (387 euro mensili), tramite una legge del 2011 vennero reinseriti nel mondo lavorativo.

Lunga attesa

Le loro mansioni e le loro responsabilità non sono differenti da quelle dei loro colleghi assunti in pianta stabile, ma i loro diritti sì. Meno ore settimanali che si traducono in stipendi inferiori, nessun incentivo, alcun premio di produzione. Rimangono perenni “portatori” dello status di lavoratori precari, con tutte le conseguenze che ne derivano. Nella sola provincia del Sulcis Iglesiente sono 82, 39 nella sola Asl Sulcis: «Da 5 anni lavoro come impiegata in Asl a Carbonia - spiega Moira Frau, 40 anni - prima lo ero in Comune da altri sette. Spero sempre che arrivi la sicurezza contrattuale che mi consenta di guardare con più ottimismo al futuro». L’ottimismo è necessario per chi, di anno in anno vive con la speranza di poter vedere il proprio contratto di lavoro prolungato: «Per questi lavoratori che da tempo svolgono un determinato ruolo, la stabilizzazione è doverosa - dichiara il segretario territoriale della Fp Cgil Giovanni Zedde - per legge al momento la stabilizzazione è possibile in base al fabbisogno delle aziende, però il 50 percento di queste devono essere effettuate tramite concorsi esterni e solo l’altra metà può contemplare la stabilizzazione dei lavoratori in utilizzo e quali siano i criteri è tutto ancora da chiarire. Occorre pertanto una legge regionale con le procedure da adottare».

Le battaglie

Il Comune d’Iglesias conta 5 lavoratori ed è impegnato in un pressing con il governo regionale per poterli stabilizzare: «Ci stiamo battendo da 3 anni - svela il coordinatore delle rsu Renato Citzia (Cgil Fp) - assieme all’amministrazione siamo in continuo contatto con l’assessora al Lavoro Alessandra Zedda, che si sta impegnando per una risoluzione celere». Il Comune d’Iglesias potrebbe essere un esempio, l’apripista per cancellare una condizione di stallo: «Ho prestato servizio per 10 anni nell’amministrazione del Comando di polizia locale - racconta Susanna Dentis, 60 anni, ex lavoratrice della Cardnet - mentre da 2 sono impiegata negli uffici dell’Edilizia privata. Gli amministratori comunali ed il coordinatore della rsu Citzia, stanno cercando in tutti modi di riuscire a stabilizzarci, sarebbe un importante traguardo, il raggiungimento di quei tanti diritti spettanti; uno di questi l’abbiamo ottenuto soltanto di recente, ovvero la possibilità di poter votare per la rappresentanza sindacale, quest’anno è stata la prima volta» . Per il sindaco di Carbonia Pietro Morittu: «In linea di principio siamo favorevoli alla stabilizzazione, il problema è che al momento non abbiamo le risorse per poter provvedere direttamente agli stipendi. É un tema che andrebbe approfondito con la Regione». Intanto il consigliere regionale della Lega Michele Ennas, spiega che «con la legge Omnibus del 2021, la Regione è stata autorizzata a finanziare un programma pluriennale di stabilizzazione ».