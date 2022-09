Una vita dedicata alla pittura: «Mi dà il coraggio» 

«Ho tanti capelli, è segno di felicità, e io sono felice. Mi piace stare chiusa in casa, dove non sto mai ferma. Devo sempre avere una matita e un foglio, ho bisogno di disegnare come di respirare».

La storia

Ha 91 anni portati come solo una vera bohémien può: con freschezza, disimpegno, incoscienza spirituale. Fisico minuto, disagiato da un udito che non vuol più sentire e una vista indebolita ma non stanca di guardare. Una miscela di isolamento e libertà, distante da una città e da un territorio nel quale vede la disperazione che genera egoismo». Consuelo è rientrata a Iglesias vent’anni fa. «Ma non mi trovo bene, sento nell’aria troppa aridità di sentimenti». Intanto disegna. Da inguaribile bohémien spiega: «La vita è coraggio, se mi manca lo cerco nella pittura». Cosa si aspetta? «Mah, c’è tanta miseria, non voglio diventare ricca, non ci sarebbe neppure il tempo. Ma un poco di apprezzamento, quello sì». Consuelo non rinuncia ai suoi quattro passi, ma solo quando l’anticonformismo testardo che l’ha sorretta nella vita le dice “vai a vedere che succede la fuori”. Nel bar vicino casa consuma il caffè e, quando l’afa richiede la birretta, non disdegna. Anche qui, foglio e matita formano l’embrione che diventerà un dipinto destinato ad alimentare la folla di tele che riempie le stanze della sua casetta nel centro storico.

Antonietta (in arte Consuelo) Trombino è nata a Iglesias, è un’artista che regge le sorti di una scapigliatura ottocentesca in lotta perenne per affrancarsi dall’esistenza di sofferenze. Da bambina a Roma, con la mamma. Passano gli anni. «Dormivo per strada, trascorrevo giornate intere seduta al bar. Nel frattempo mi ero separata. Un giorno mi accolse una famiglia, persone molto religiose, spesso venivano da loro le suore in ritiro. Per un mese non si poteva parlare, solo pregare. Ho pregato tanto perché mi si aprisse una strada». Tanti incontri, tante attrici famose che ancora ringrazia per l’accoglienza e la sensibilità umana tacendone il nome. Dice di Lea Massari e apre uno spiraglio per Anna Magnani: «Lei più grande di me, andavamo insieme ai ruderi per dare il cibo ai gatti» , ricorda Consuelo, che doveva badare a sé e più tardi anche a Luciano, figlio di sette anni che scappò di casa per raggiungerla e che negli anni si costruirà una fama come pittore. È morto nel 2021: «Mi manca, era il mio braccio destro: “Mamma sei tanto brava, ma non ti applichi tanto”»,

I quadri