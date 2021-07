Una vita costruita sul filo del rasoio 

C’è chi passa la vita ad evitare di stare sul filo di un rasoio, c’è poi chi su quel filo una vita se l’è costruita. Angelo Murru trentanovenne iglesiente è il “maestro” dei rasoi a mano libera. Libera come la sua esistenza da quando, nel 2016, prese la decisione di abbandonare un posto di lavoro sicuro, per dedicarsi alla sua passione più grande.

Il racconto

«Fin da piccolo ero affascinato dalla figura di mio nonno che si radeva allo specchio – spiega Angelo – la perfezione della lama era un richiamo troppo forte per riuscire a resisterle. Iniziai a fare esperienza in un’officina che lavorava il ferro e da lì ho appreso le prime nozioni per la forgiatura».

Nel 2003 Angelo fu vittima di un grave incidente in moto, fu proprio questo episodio a segnare il suo destino: «Investii tutto il denaro del risarcimento per comperare l’attrezzatura adeguata alla nascita di un’officina. Intanto avevo cominciato a lavorare in una delle fabbriche nella zona industriale di Portovesme. Staccavo dal lavoro e quando rientravo a casa passavo il resto della giornata a sperimentare e creare. Il più delle volte mi ritrovavo ancora davanti alla fornace senza rendermi conto che sarei dovuto rientrare per il turno in fabbrica, passavo la notte a perfezionare l’acciaio svedese, a creare le billette, ovvero un semilavorato siderurgico in forma di sbarra a sezione quadrata ottenuto per laminazione. Cominciai così a creare le mie lame, saggiando le dosi di carbonio per rendere più o meno scuri i riflessi, creando colorazioni differenti con l’aggiunta del nichel, lavorando i manici di ossi stabilizzati per dar luce ai primi rasoi a mano libera, quelli che consentono la rasatura tradizionale, la più antica».Il talento del ragazzo non passò inosservato e nel giro di qualche anno le richieste dei suoi lavori cominciarono ad arrivare numerose: «Nonostante avessi un posto di lavoro che al giorno d’oggi verrebbe definito “sicuro”, una mattina mi svegliai e decisi d’inseguire il mio sogno. Mi licenziai e mi convinsi di poter campare della mia passione».

Presente e futuro

Ora i suoi rasoi dall’acciaio damascato vengono esportati in tutte le parti del mondo: «Riesco a crearne e venderne quattro o cinque al mese – continua l’artigiano – le richieste sono maggiori, ma per mantenere una qualità così alta, ho bisogno dei giusti tempi di lavorazione». Il mercato è altalenante, ma per fortuna esiste un cospicuo numero di collezionisti: «Il rasoio a mano libero è una tradizione antichissima – spiega – inizialmente vendevo più sul territorio nazionale, ora invece ho delle commissioni da ogni angolo del pianeta».

Il futuro però non sarà soltanto fatto di rasoi: «Mi sto specializzando sui coltelli da cucina professionali. La differenza è nel tipo di acciaio utilizzato, anziché quello svedese adopero quello giapponese, che ha delle caratteristiche che lo rendono molto resistente al fenomeno della corrosione. Ormai è da diverso tempo che ne testo la qualità, cerco di studiare ogni dettaglio per forgiarlo nel migliore dei modi».

