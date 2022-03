Una vita con le mani nell’argilla 

Giorno dopo giorno, creazione dopo creazione, le mani di Massidda si sono fatte sempre più precise, forti del minuzioso apprendistato svolto sotto lo sguardo attento di Stelio Mola. «Il suo laboratorio era in viale Elmas», ricorda. «Ero poco più che un ragazzo, andavo in bici ad apprendere un mestiere che, in poco tempo, sarebbe diventato la mia più grande passione». Una passione che si nutre di sacrificio e al contempo curiosità, punti cardine di un antico mestiere che non finisce di stupire.

La manualità è il suo punto di forza, l’amore per le ceramiche incrollabile: Sergio Massidda è lo storico ceramista monserratino, un pioniere di 76 anni portati con fierezza, e il suo laboratorio in via XXI Aprile 1991 è il più antico di tutta la città, dal 1978 meta di amici, curiosi e appassionati.

Il racconto

La sua arte nasce da lontano, frutto di una tradizione familiare che ha l'arte del disegno e della creatività innate. «Ho iniziato da adolescente, avevo sedici anni», racconta mentre sistema i tavoli da lavoro del suo laboratorio, per lui un vero e proprio tempio in cui silenzio e raffinatezza si amalgamano perfettamente. «Ho preso questa passione da mio fratello Ambrogio, qualche anno più grande di me, che già faceva il ceramista. Da quel momento ho deciso di mettermi in gioco e vedere sin dove sarei potuto arrivare».

L’apprendistato

Giorno dopo giorno, creazione dopo creazione, le mani di Massidda si sono fatte sempre più precise, forti del minuzioso apprendistato svolto sotto lo sguardo attento di Stelio Mola. «Il suo laboratorio era in viale Elmas», ricorda. «Ero poco più che un ragazzo, andavo in bici ad apprendere un mestiere che, in poco tempo, sarebbe diventato la mia più grande passione». Una passione che si nutre di sacrificio e al contempo curiosità, punti cardine di un antico mestiere che non finisce di stupire.

Vita di bottega

Nella sua bottega si respira profumo di argille di vario tipo, dal galestro al raku, passando per il caolino, ai lati spuntano due forni, uno di dimensioni ridotte e più rapido mentre l’altro più corposo e più elaborato, in cui generalmente si svolge la seconda cottura. «Il tornio lo uso poco, sporca parecchio per i miei gusti», spiega. «Le mani saranno sempre per me il ferro del mestiere più prezioso di un ceramista». Nella sala risaltano la cremagliera, per fare i colombini utili per la realizzazione dei cestini, stecche, coltelli, mattarelli, pennelli, colori ma anche cristalline, ovvero smalti particolari la cui parte preponderante rispetto alle altre è il vetro. «Il lavoro è lungo, bisogna rispettare ogni singola fase senza accelerare i tempi», sottolinea. « Una creazione può richiedere anche tre settimane, talvolta un mese».

I capolavori

E, a proposito di creazioni, le sue abbracciano i temi più disparati: si passa dagli stemmi, alle targhe, senza dimenticare coppie di sposi, pariglie, pavoncelle, donne in abito sardo, uomini in abito tradizionale, vassoi ma anche stelle marine, maschere dei mamuthones, tartarughe, coralli e molto altro. «Il mestiere del ceramista è cambiato, come tutto ciò che ci circonda», conclude con un velo di malinconia, «ma la mia passione è rimasta immutata. La ceramica non significa solo lavorazione ma desiderio di creare, voglia di inventare qualcosa di nuovo facendosi guidare dalla fantasia. È un viaggio magico che porta ogni giorno verso la scoperta di nuove mete».

