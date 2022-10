«Una vita al mercato, da bambino iniziai per 20 lire al chilo»  

«Era il grande centro commerciale della città e del territorio, una struttura storica, la più antica e importante. L’evoluzione dei tempi lo ha ridimensionato, ha sofferto l’invadenza dei grandi market». Antonello Collu guarda con un filo d’amarezza il mercato civico dove ha lavorato per decenni, sino a passare la mano al figlio Sandro, che oggi conduce con il piglio dell’imprenditore moderno la rivendita dei prodotti ittici. «Cominciai all’età di cinque anni, a Cagliari, in quello che si chiamava “su mercau becciu”». Già ferito dai bombardamenti, l’edificio venne abbattuto nel ’54. «Così, gli zii che mi ospitavano cercando di alleviare la condizione di povertà che affliggeva tante famiglie a Iglesias, compresa la mia, si trasferirono al mercato di “Santa Clara”, nelle scalette. Avevo otto anni e lì cominciai a vendere urlando “pomodori a 5 lire”».

Tempi duri

«A casa non c’era il frigo, mio padrino Antonino, che nel frattempo s i era trasferito con la famiglia in via Bacaredda, portava a casa dal mercato un pilastrino di ghiaccio dentro un sacco di iuta. A piedi». A 13 anni, Antonello Collu deve interrompere quell’esperienza che aveva cominciato a dargli un sapore di indipendenza. «Improvvisamente si presenta mia madre: “Andaussindi”, andiamo via, mi dice, senza spiegazioni». Rientrato a Iglesias, trova impiego come garzone in barberia. Poi, dopo un precedente di autorevole rilievo, entra, in una dimensione evangelica: «Fui il primo a distribuire pani e pesci», dice con l’ironia di oggi. Assunto nell’allora unico market di Iglesias (fu Angioletto Sanna il primo a sistemare i banconi al centro del negozio), Antonello Collu riforniva del pane fresco i tre ospedali della città e la scuola carabinieri. Tutti i giorni su una bicicletta con due ceste, più in là primo motociclista addetto alla distribuzione. «La prima ricca busta paga di 16mila lire fu una svolta nella mia vita». Un traguardo importante. Nel 1962 diventa manovale con l’impresa che costruisce il Calzaturificio. «Guadagnai subito 37mila lire al mese, duemila più dell’amico che mi aveva convinto ad accettare» .

Gli anni Sessanta

Spaventato da un incidente sul lavoro, Antonello Collu lascia il cantiere. Il padrino che ha un banco al mercato civico lo vuole con sé. «Un lavoro stupendo, mi è piaciuto subito» , racconta ancora con entusiasmo. Allora si lavorava tanto. C’erano venti banchi. «Mi dava 20 lire per ogni chilo di pesce venduto» . Arriva il servizio militare. Il ventenne Antonello viene mandato in missione a Gosaldo, paese travolto dal disastro del Vajont nell’ottobre 1963: una frana precipitò nella diga e uccise circa duemila persone. «Da Malpensa portavamo sul posto gli aiuti donati dai Paesi dell’Europa». Al rientro in città, la prima tappa è di nuovo il mercato civico. «Stavolta uno dei più importanti commercianti mi offre 30 lire al chilo di venduto. Accetto, sino a costituire con lui, ma solo verbalmente, una conduzione in società» . Qualche tempo e si affranca da questo impegno, acquisisce la licenza e l’autorizzazione per il box e inizia l’autonomia. Sino alla grande impresa di vendita di prodotti ittici. «Certo, i tempi sono cambiati. Non ci sono più i tanti pescatori siciliani dai quali ci fornivamo direttamente sulle barche, al rientro dalla pesca. Oggi c’è il commercio internazionale, il pesce arriva in gran parte dall’estero, in aereo. Sì, buono, qualità garantita. Ma il nostro mare non dà quasi più nulla» . E il vecchio storico mercato civico sopravvive, ristrutturato e aiutato da un market interno. Ma sempre in attesa di un grande progetto di rilancio.