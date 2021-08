Una via (virtuale) per i senzatetto 

Hanno un nome, un cognome, risultano residenti in città - rilevati dal censimento - ma senza un indirizzo dove poter essere rintracciati. Centotrenta tra senzatetto e senza fissa dimora che - stando ai dati in possesso del Comune - vivono per strada, in una situazione di disagio sociale ed economico, o comunque privi di un alloggio fisso. Un dato allarmante, tanto che l’amministrazione comunale ha deciso di istituire una residenza fittizia, la via della Casa comunale, una sorta di domicilio comune creato ad hoc - ma non reale - per individuare e poter aiutare questi cittadini in difficoltà.

Come funziona

Le linee guida sull’iscrizione anagrafica dei quartesi senzatetto sono state deliberate nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. Una strategia dettata dalla necessità di «disciplinare in maniera puntuale l’iter procedurale per l’iscrizione anagrafica delle persone senza dimora, con particolare riferimento alla casistica dei cosiddetti senzatetto, anche per evitare che l’istituto della residenza virtuale possa essere utilizzato quale espediente per porsi in una situazione di sostanziale irreperibilità», viene precisato nella delibera approvata.

La sinergia

Un percorso di verifica e riordino che vede in prima linea due settori del Municipio, i Servizi sociali e l’Anagrafe. Al primo spetterà prima di tutto il compito di informazione e sostegno necessari a garantire e facilitare il diritto alla residenza delle persone che vivono in condizione di fragilità sociale, e di accompagnamento dell’utente nella fase di iscrizione anagrafica. Fase che sarà utile anche per acquisire le informazioni sulle consuetudini e le relazioni sociali del richiedente, e definire una prima analisi di ogni singola situazione.

«Una sinergia che si concretizzerà con l’avvio di un’unità operativa congiunta studiata per evitare un uso distorto della normativa», precisa l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni, «e permetta invece una presenza puntuale del settore, pronto a intervenire e trovare le soluzioni necessarie in presenza di situazioni complicate».

E ancora: «Di fatto si tratta di un’organizzazione che ci permetterà di essere ancora più incisivi e più vicini alle persone che hanno bisogno di aiuto. Proprio per questo abbiamo previsto che per le prossime registrazioni, esclusivamente in merito alle situazioni di disagio sociale dei senzatetto, la condizione soggettiva del richiedente sarà subito messa a disposizione del Servizio sociale di competenza: solo così potremo avere un monitoraggio continuo».

Numeri in crescita

A preoccupare il numero dei senzatetto presenti in città e dei cittadini che risultano non avere una dimora fissa, centotrenta in tutto. «Una recente analisi effettuata dal settore competente ha evidenziato che il numero di casi attualmente registrati a Quartu è superiore alla media», ammette l’assessore Camboni.

«Per questo abbiamo ritenuto opportuno intervenire, in primis per verificare che si tratti di un dato ancora effettivo e, soprattutto, per garantire un puntuale servizio di supporto, informazione e sostegno da parte del settore dei Servizi sociali del Comune».

