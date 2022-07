Una vetrina per gli artigiani digitali 

Dal robot sociale a basso costo “Marrtina”, creato da Robotics3d, che interagisce con i bimbi e nasce dagli algoritmi dell’Università della Sapienza di Roma, alla tecnologia di Lebiu, azienda calangianese di nicchia che trasforma gli scarti dei tappi di sughero in tessuti; ai creatori di armature e oggettistica per cosplay Raffaele Puddu e Simone Congiu: presenti alla prima Fiera, i due giovani di Tula hanno ampliato le loro attività, per Raffaele l’hobby si è trasformato in un lavoro.

Invenzioni

Cambiare l’economia partendo dal basso, la sfida della “Maker Faire Sardinia”, al Museo di Olbia per tutto il week-end. Una manifestazione dal carattere glocal: idee nate e radicate sul territorio si confrontano con i FabLab delle penisola, nella più grande esposizione dedicata al movimento makers. Robotica, videogaming, design e architettura, start –up di moda e gioielli nati dalla stampa in 3D, nei tre piani del museo archeologico oltre 70 espositori e un’enorme quantità di innovazione digitale e recupero creativo dei materiali: la Faire condivide esperienze, prototipi e “prodotti” in fase di creazione o già sul mercato. Antonio Burrai, ingegnere, fondatore del Fablab olbiese, è stato il primo a scommetterci: prima la “Maker Island” nel 2020, poi il salto nel circuito internazionale grazie ai partner regionali, pubblici e privati, che hanno creduto nell’evento. Dal Comune di Olbia alla Cna, ma anche Cipnes, Confartigianato, Camera di Commercio Nord Sardegna, Ordine degli ingegneri di Oristano, Sardegna Ricerche hanno permesso di ampliare i contenuti della tre giorni.

Le sfide

Una settimana di laboratori gratuiti sulle discipline STEM, la mostra analogico-digitale della Wunderkammer, la presenza, per la prima volta in Sardegna, di Fabricademy. Le sue quattro designer, tra le quali Claudia Simonelli, presentano tecnologie digitali applicate al tessile; dai loro corsi nascono artisti, dottorati di ricerche ma anche Ambassador di Vogue e nuovi macchinari. «La Fiera è il luogo per lanciare la sfida alla creazione di più numerose figure di artigiani digitali - commenta Burrai - fondamentali nella transizione tecnologica delle aziende».