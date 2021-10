«Una vertenza nazionale sui veleni» 

Il rapporto Sentieri dell’Istituto superiore di sanità riporta gli effetti negativi sulla salute nel territorio di Sassari e Porto Torres: tra le cause di mortalità si registra un incremento delle malattie respiratorie (110 uomini e 135 donne) e al sistema circolatorio, con un eccesso di rischio di tumori negli uomini per esposizione all’amianto. Nella stessa zona sono stati rilevati 77 casi di tumori maligni nell’età 0-29 anni, dei quali 17 in età pediatrica. Sito di interesse nazionale nel 2002 per i livelli di contaminazione del suolo e delle acque, a Porto Torres, centinaia di tonnellate di sostanze tossiche e cancerogene sono state emesse in aria ogni anno fino al 2010, quando fu dismessa l’industria chimica per lasciare spazio a quella verde.

«Lo Stato deve essere chiamato a rispondere sulle sue gravi responsabilità, per gli effetti sulla salute dei residenti. I territorio deve essere ricompensato al pari di altri per i tanti danni subiti, con le risorse necessarie per il rilancio». Dalla sezione del Partito democratico cittadino, forza trainante dell’amministrazione comunale, dirigenti provinciali e locali e membri della commissione ambientale della centrale Ep Fiume Santo tracciano l’indirizzo affinché Porto Torres diventi “vertenza nazionale”.

La nascita della Sir nel 1959, uno dei poli petrolchimici più grandi d’Italia, il ridimensionamento con la cessione di quelle industrie a Eni nel 1982 e la perdita di centinaia di posti di lavoro: un passato industriale che lascia alla città di Porto Torres una pesante eredità ambientale e sanitaria. E di fronte ad un territorio della provincia di Sassari fortemente compromesso dall’inquinamento le misure compensative sarebbero solo briciole.

Le responsabilità

«Lo Stato deve essere chiamato a rispondere sulle sue gravi responsabilità, per gli effetti sulla salute dei residenti. I territorio deve essere ricompensato al pari di altri per i tanti danni subiti, con le risorse necessarie per il rilancio». Dalla sezione del Partito democratico cittadino, forza trainante dell’amministrazione comunale, dirigenti provinciali e locali e membri della commissione ambientale della centrale Ep Fiume Santo tracciano l’indirizzo affinché Porto Torres diventi “vertenza nazionale”.

La salute minata

Il rapporto Sentieri dell’Istituto superiore di sanità riporta gli effetti negativi sulla salute nel territorio di Sassari e Porto Torres: tra le cause di mortalità si registra un incremento delle malattie respiratorie (110 uomini e 135 donne) e al sistema circolatorio, con un eccesso di rischio di tumori negli uomini per esposizione all’amianto. Nella stessa zona sono stati rilevati 77 casi di tumori maligni nell’età 0-29 anni, dei quali 17 in età pediatrica. Sito di interesse nazionale nel 2002 per i livelli di contaminazione del suolo e delle acque, a Porto Torres, centinaia di tonnellate di sostanze tossiche e cancerogene sono state emesse in aria ogni anno fino al 2010, quando fu dismessa l’industria chimica per lasciare spazio a quella verde.

La discarica

A questo si sommano situazioni critiche come la discarica di Minciaredda e la compromissione della falda acquifera. «Le bonifiche, in ritardo di 10 anni, sono un atto dovuto non una concessione – sottolinea l’ex sindaco Luciano Mura – un risanamento in grado di restituire un territorio di pregio ambientale affinchè l’area industriale venga rilanciata con attività ecocompatibili. Matrìca, l’unico progetto industriale degli ultimi dieci anni è ancora messo in discussione». E se per il capogruppo dem Giampiero Madeddu la linea del sindaco Massimo Mulas è di instaurare un dialogo continuo con Eni e la Regione «assente sulla politica industriale», per il rappresentante della commissione Fiume Santo, Giuseppe Alesso: «Lo Stato è in debito con Porto Torres e questo debito va sanato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata