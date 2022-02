Una tv per il silenzio dell’amante 

Sarà l’impresario olbiese a raccontare tutta la storia in aula, in una delle prossime udienze. Stando agli atti dell’inchiesta, la presunta vittima del ricatto, avrebbe ceduto alle pressioni dell’amante per diversi mesi. Quando l’uomo ha deciso di non sborsare più un centesimo la situazione sarebbe peggiorata. La compagna dell’impresario avrebbe ricevuto un sms anonimo che la informava della relazione extraconiugale. Successivamente la presunta vittima avrebbe trovato le foto che lo ritraevano con l’amante sul parabrezza della sua auto. L’impresario, assistito dall’avvocato Nino Vargiu, ha scelto di non costituirsi parte civile.

L’argomento forte delle minacce era la diffusione di audio, foto e video che raccontavano la passione dell’impresario e della sua amante, che minacciava di mostrare tutto alla moglie di lui. Sino a quando la vittima ha detto basta e ha denunciato tutto ai Carabinieri. Ieri il giudice di Tempio, Alessandro Cossu si è occupato del presunto caso di revenge porn (a parti invertite, rispetto allo schema prevalente che vede le donne come vittime). La contestazione di estorsione è per Raluca Georgia Tudor, 35 anni, romena di Galati, residente a Olbia. Ieri si è aperto il processo, con le prime richieste del pm e del difensore della donna, il penalista Giampaolo Murrighile.

Biglietti aerei, mobili, un televisore Samsung 40 pollici, vari acquisti online, quasi 2mila euro in contanti, più varie “regalie”: è il prezzo del silenzio di una amante, pagato da un giovane impresario olbiese. L’uomo, per mesi, secondo la pm Daniela Fiori, ha messo mano al portafoglio, cedendo al presunto ricatto di una donna con la quale aveva una relazione extraconiugale.

La vittima in aula

«Nessun ricatto»

Per la difesa non vi è stato alcun ricatto. Secondo il penalista Giampaolo Murrighile, i regali fatti alla sua assistita sono volontari e non frutto di un’estorsione.

