Una trattoria musicale e letteraria 

Libri, musica di cantautori, locandine di concerti, Juke boxe saranno gli elementi caratterizzanti della trattoria musicale letteraria che entro il prossimo anno aprirà, a due passi dal Comune. Un tassello che va ad aggiungersi all’offerta turistica-culturale che nel paese del Guilcier si sta mettendo in piedi, dove la Cultura ha un ruolo determinante. Un progetto che l’amministrazione comunale caldeggia dall’inizio della consiliatura, ma puntando a trasformare S’Istadda de Tziu Tola (il luogo scelto per la trattoria) in una sorta di casa dei prodotti. Iniziativa che non incontrò l’interesse dei cittadini e dei produttori. Ora però il progetto è diverso e quegli spazi andranno ad l’offerta turistico-ricettiva del Comune.

Il cantiere

A disposizione un tesoretto di circa 130 mila euro tra fondi comunali e trasferimenti dello Stato per adeguare la struttura a due passi dal Municipio alle nuove finalità. Con i 30 mila euro stanziati dal bilancio si acquisteranno gli arredi e gli allestimenti, mentre le somme restanti serviranno a trasformare gli spazi esistenti in un ampio locale con tanto di installazione in vetro che consentirà di integrare la parte storica dell’edificio con elementi moderni. Le due sezioni saranno quindi collegate in modo da poter offrire un’ampia sala oltre che gli spazi per la cucina e per il ricevimento. I lavori saranno divisi in due trance.

Il primo cantiere è partito pochi giorni fa e adesso si spera di poter concludere entro metà 2022 l’intero intervento. Nel frattempo, presumibilmente entro fine anno, verrà pubblicato il bando per l’affidamento in gestione. Chi prenderà in gestione la trattoria musicale letteraria dovrà garantire una serie di eventi l’anno e non potrà discostarsi dal tema e della finalità dell’innovativo locale. Ci sarà anche la possibilità di prendere in prestito libri.

Il percorso

«La trattoria letterario-musicale è parte di un progetto più ampio – spiega il sindaco Matteo Manca, 40 anni -. Un percorso del quale fanno parte il parco della musica e delle parole e quello del fumetto, il percorso fotografico, la sistemazione degli ingressi del paese e le manifestazioni che, seppure con sfaccettature diverse, vogliamo portare avanti». Il primo cittadino prosegue: «Puntiamo a identificare Norbello come un paese che svolge attività culturali a 360 gradi. La particolarità è che non ci si limita alle tradizioni, ma si vuole spingere i giovani a un’apertura verso l’esterno, a tutto ciò che consente loro di avere con la cultura una visione di più ampio respiro. Vogliamo che abbiano la capacità di aprirsi a realtà che sono presenti in altre regioni o nazioni».

